عروس البوابة: أحدث تصاميم خواتم الخطبة للصيف

هل تبحثين عن خاتم خطوبة مميز هذا الصيف؟ جربي هذه التصاميم الجديدة

الحلقات المكدسة

لا شك ان لكل شخص نوع وشكل ولون خاتم مفضل ولكن ماذا عن الموضة؟ لا بد وأن تقدم الموضة مجموعة مختلفة من التصاميم والألوان تناسب كل ذوق، وهذا الموسم سيكون هناك تركيز على التصاميم المتضادة وهذا يعني خليط من الذهب الأصفر والذهب الأبيض.

الحلقات المتداخلة

الحلقات المتداخلة فكرة أنيقة للغاية وتواكب الوضع الحاضر. فهي براقة ، لامعة وكبيرة! كما انها تعكس الرابط العاطفي بين الشريكين.

الذهب الوردي

هذا العام تصدرت تصاميم الخواتم المصنوعة من الذهب الوردي قائمة المجوهرات الراقية مع توهجه الدافئ الخفي. ننصحك بخاتم من الذهب الوردي والالماس فهما يشكلان ثنائيًا متطورًا مثاليًا.

خليط المعادن

وأخيراً من أحدث اتجاهات عالم المجوهرات هذا الصيف خليط المعادن الثمينة المختلفة، انه ببساطة مجموعة ثلاثية مثالية من الألماس الأبيض وحلقات من الذهب الوردي والأصفر .