عروس البوابة: اهتمي ببشرتك قبل حفل الزفاف بخلطات طبيعية

تحرص كل عروس قبل حفل الزفاف أن تبدو بشرتها طبيعية خالية من العيوب، كي تُبرز جمالها، حتى مع لمسات الجمال التي يضيفها المكياج، والتجاعيد من المشاكل التي تواجهها الصبايا بشكل عام، ولا ترتبط بعمر محدد، لذلك يمكنكِ محاربتها بهذه الخلطات الطبيعية قبل حفلة زفافِك.

قناع الأفوكادو مع العسل والزبادي

- حبة أفوكادو مهروسة.

- ملعقة صغيرة عسل.

- ملعقة صغيرة زبادي.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدا، وضعيها على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الماسك، واشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، ويفضل قبل زفافكِ بشهر أو أكثر، لكي تستعيد بشرتكِ حيويتها، إذ يحتوي الأفوكادو على الكولاجين، والزبادي والعسل التي تعمل على ترطيب بشرتكِ وتغذيتها، بسبب غناها بالأحماض الدهنية.

قناع فيتامين Eمع الأناناس والشوفان

- كبسولة فيتامين E مفرغة.

- ثلاث شرائح أناناس طبيعي مهروسة.

- ملعقة صغيرة شوفان.

الطريقة:

اخلطي المكونات ، وضعيها على بشرة وجهكِ والرقبة لمدة 20 دقيقة.

أزيلي الماسك بالماء الفاتر مع فرك الشوفان قليلًا، وعمل مساج للوجه لتنشيط الدورة الدموية.

كرري الخليط مرة أو مرتين أسبوعيًّا، كما يمكنكِ وضع فيتامين E تحت العينين، لمقاومة الخطوط والهالات السوداء.