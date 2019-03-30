عروس البوابة: نصائح قبل اختيار خبيرة التجميل

يوجد هناك العديد من خبراء التجميل المبدعين، ولكن قبل اختيار أي شخص يجب اتباع هذه النصائح الهامة:

الميزانية المحددة

من أهم الأمور التي تتحكم في اختيار خبيرة التجميل هي الميزانية، لأن الأسعار تتفاوت، فهناك خبراء تجميل اكثر شهرة وبالتالي أكثر تكلفة من غيرهم، وهناك الأقل تكلفة ولكن الذين يشترطون ان تشتري المنتجات قبل استخدامها. فكري جيدا قبل اختيار الخبيرة التي تناسبك.

حصر واستشارة خبراء التجميل

لا شك ان هناك خبراء تجميل معروفون في منطقتك، استشيري مجموعة من هؤلاء الخبراء لمعرفة ما يناسبك قبل اختيار الشخص المناسب. لكل شخص أسلوبه والوانه وجراءته في تقديم العروس لذلك جربي قبل اتخاذ القرار.

تحديد المميزات والعيوب لكل خبيرة تجميل

لكل شخص مميزات وعيوب وهذا أمر طبيعي، فهناك شخص ملتزم بالمواعيد، وأخر معروف بتأخره، وكذلك هناك يساعدك في اختيار ما يناسبك وهناك من ينفذ ما تطلبين فقط ، قومي بالاستفسار من الآخرين اما عبر النت أو من خلال الأصدقاء عن عيوب ومميزات كل شخص، فقد يبدو ماهرا الآن ولكنه صعب التعامل معه في ليلة الزفاف.

اختيار الماكياج الذي يناسبك

أنت وحدك القادرة على تحديد الألوان التي تناسبك لذلك قومي باقتراح الألوان التي تفضلينها على خبيرة التجميل ولا ترضي بالاختيارات التي لات تناسبك حتى لو كانت على الموضة.