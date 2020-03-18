عروس البوابة: عودة الأساور الذهبية

لطالما كانت الأساور مهمة دائمًا للنساء ، لكنها أصبحت اليوم مهمة حيث يسهل ارتداؤها أو إضافة بعض الايقونات لها. إذا كنت تحبين الأساور فأنت محظوظة لأنها ستعود بقوة هذا الموسم.

أساور الذهب الوردي

وصل الذهب الوردي إلى قائمة أفضل القطع الذهبية في صناعة المجوهرات بسبب اندماجه المثير مع الذهب الأصفر التقليدي وجاذبيته العصرية مع الذهب الأبيض. وليس من المستغرب أن نرى النساء يصطفن للاستثمار في هذا المعدن.

هذا النوع من الأساور شبابي وكلاسيكي في نفس الوقت لذلك فهو مناسب لكل الاعمار.

الاساور المزخرفة بالايقونات

ظهرت هذه الأساور الذهبية المزخرفة بشكل كبير في فترة التسعينات ، ولكنها عادت الآن بعد أن انتشرت اساور مطلية بالذهب مزينة بالايقونات الجذابة. تتميز هذه الأساور المكتنزة بانها مخزن للذكريات الجميلة مثلاً ايقونات على شكل قلوب ، أطفال، فرس البحر ، البلورات ، رموز موسيقية إلى رموز دينية وهي هدية مناسبة للامهات والفتيات المراهقات.

أسوارة التنس الشهيرة

على الرغم من أنها اشتقت اسمها من نجمة التنس كريس إيفرت التي أسقطت سوارها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 1987 ، وأصبح سوار التنس المزين بالالماس واحداً من أكثر قطع المجوهرات المرغوبة للنساء. وتتميز هذه الاساور بما تحمل من أحجار كريمة ثمينة ، إلى جانب الالماس ، ولهذا السبب تعتبر باهظة الثمن وأنيقة.