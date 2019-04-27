عروس البوابة: كوني مميزة بخاتم خطوبة من اللؤلؤ 

لطالما كان اللؤلؤ في الحضارات القديمة مرتبطًا بالتمائم التي تساعد على جلب الحظ، ورمزًا للخصوبة والنقاء، لذلك تتنافس العديد من الماركات العالمية على إصدار خواتم خطبة راقية وأنيقة من اللؤلؤ حتى تتألقي يوم زفافك كعروس البحر. لذلك لاتترددي سيدتي في اختيار خاتم الخطوبة من اللؤلؤ حتى تتمتعي بسحر يحمل عبير البحر.

اللـــؤلــؤ وألـــوانه :

المشيــر

الابيض المشرب بحمــــرة ورديــة وهو احســن انواع اللؤلؤ واندرها

النبــاتي

وهو الابيض المشرب بحمـــــرة اقل غير ناصع البيـــاض ، به صفرة مثل لون سكر النبات

الزجاجـــي

وهو الابيض ناصـــــع البياض ، زجاجي براق لامع كأنه شفــاف

السمــــاوي

هو لون به زرقه خفيفة بلون زرقة السمــــاء الصافية

السنقبـــاس

وهو الون الذي يشتد فيه الازرق اكثر من السمـــــاوي ويميل إلى الرمـــادي

القلابيـــا

القلابي وهو اللؤلؤ ذو اللون الابيض الممتــــــزج بألوان الطيف الشمسيـــــة حيث لونه ينقلب حسب الضوء

اللؤلؤة الســوداء

من اجمل انواع اللالئ وتتم زراعتها في البحـــر المحيـــط بجزر تاهــيتي حيث يتم الغوص إلى 70 متر لاصطياد محارها ذي الشفـــاه السوداء ويسهر الصيــــادون على هذهـ المحــارات لحمايتها من الاسمــــاك آكلة اللـــحوم والأخطبوط

