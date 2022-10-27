عروس البوابة: 5 فساتين تناسب شكل جسمك الصدر الكبير جداً أو الخصر النحيل جدًا أو الوركين العريضين، مهما كان شكل جسمك، تذكري بأن النساء لم تصنع كلها في نفس القالب. وهذا أمر رائع! ومع ذلك ، يعد اختيار الفستان المناسب أمرًا مهمًا ، بحيث يتم إبراز صورتك الظلية ، بغض النظر عن أسلوب لباسك.

هناك بالفعل فساتين واسعة ، مستقيمة ، طويلة ، قصيرة ، إلخ. لتحسين صورة ظلية مع منحنيات حسية ، ننصحك أولاً بتجنب الفساتين ذات الطباعة الزهرية. الفستان المطبوع الوحيد الذي سيصقل ويطيل صورتك الظلية هو الفستان ذو الخطوط الطولية ، مما يخلق وهمًا بالطول. لذلك ننصحك باختيار موديل عادي، أسود أو أي لون داكن آخر ، وقصة كلاسيكية مصنوعة من القطن أو الفسكوز.

يمكنك اختيار قماش مطاطي ولكن تجنبي الأجزاء الضيقة جدًا لان من شأنه أن يشير إلى المناطق التي تظهر فيها الملابس الداخلية. أيضا، سوف يبرز خط العنق على شكل V.

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عروس البوابة: 5 فساتين تناسب شكل جسمك

نصائح لشكل الجسم على حرف A :

يحدد شكل الجسم على شكل حرف A أو المثلث المقلوب صورة ظلية بصدر صغير وأكتاف ضيقة وخصر نحيف وحوض أوسع وأرداف مستديرة وفخذين. لإبراز هذه الصورة الظلية ، عليك أن تركزي على الجزء العلوي من الجسم. ليتناسق مع الجزء السفلي، سنجعل حجمه مناسباً أكثر بحيث تكون الصورة الظلية أكثر تناسقًا. فننصحك بارتداء فساتين بأكمام بالون (عصرية جدًا) أو بأكمام ريجلان أو حتى فساتين بأكمام قصيرة لفصل الصيف.

فيما يتعلق بخط العنق ، لك الحرية في اختيار الياقة التي تريدها ، فكل شيء يناسبك! يمكن أن يكون فستانًا برقبة على شكل V أو خط رقبة متدلي أو خط رقبة قارب. من حيث المواد والألوان ، يفضل الأقمشة المرنة. يمكن اختيار الأنماط المطبوعة ، ولكن دون زيادة.

من ناحية أخرى ، تجنبي أي شيء من شأنه تضخيم الحوض من الأسفل: الجيوب ، والطيات ، وكذلك الخطوط الأفقية. اختاري على سبيل المثال فستان عالي الخصر مثالي للصدر الصغير ، فهو يسلط الضوء على خط العنق ، والفستان المدبب ، الذي سيجلب الحجم إلى الجزء العلوي من الجسم (الباقي عبارة عن قماش مرن ، وسوف ينسق الصورة الظلية تمامًا) أو فستان إمبراطوري يبرز الأكتاف ويضيق منطقة الورك.

عروس البوابة: 5 فساتين تناسب شكل جسمك

نصائح لشكل الجسم على حرف V :

خصائص الجسم على شكل حرف V هي أكتاف عريضة و / أو صدر كبير ، و وركان ملحوظان قليلاً ، وحوض ضيق ، وحجم قليل من الأرداف . وبالتالي فإن صورتك الظلية هي عكس الصورة الظلية على شكل حرف A. ننصحك بالعمل على الأحجام السفلية وتقليل الأحجام على الجزء العلوي من الجسم. الفساتين ذات العنق المربع أو غير المتماثل أو V مثالية.

اختاري فستاناً نسائياً مع طيات أو كشكش أو جيوب أو حتى فستان كامل. أي شيء يجلب الحجم إلى الجزء السفلي من جسمك. يمكنك أيضًا اختيار: الفستان خصر منخفض على الوركين ، مما يعطي تأثير حجم يوسع الحوض قليلاً، يمكنك ارتداء الحزام (لكن احذري ، يجب ارتداء الحزام منخفضًا عند الخصر ، وهذا سيخلق وهم الحجم عند الوركين) أو الفستان البوهيمي ، مع شكل فضفاض إلى حد ما على الجزء السفلي من الجسم.

عروس البوابة: 5 فساتين تناسب شكل جسمك

نصائح لشكل الجسم على حرف X :

تتمتع النساء ذات شكل الجسم X بخصر ضيق وفخذين عريضين ، وهو ما يعادل عرض الكتفين تقريبًا. تعتبر صورة ظلية X هي الصورة الظلية الأكثر تناغمًا لأن النسب موزعة جيدًا. لكننا نتفق على أنه لا يوجد شخصية مثالية ، فأجسام النساء مختلفة. وبالتالي، مع شكل جسم X ، ستكون الفساتين الضيقة جميلة جدًا ومميزة ، بغض النظر عما إذا كان لديك منحنيات أم لا. ما زلنا ننصحك بتجنب المطبوعات المبهرجة (الزهور الكبيرة ، الفساتين المنقّطة) إذا كان لديك منحنيات سخية.

لذلك نوصي بفستان قميص مع حزام ، والذي سيكون جميلًا جدًا بخصر ملحوظ ، الفستان الضيق ، لإبراز الصورة الظلية ، الفستان المطبوع مع الأشرطة ، والذي سيبرز كتفيك أو الفستان المناسب يحدد الحجم لتحسين أصولك.

عروس البوابة: 5 فساتين تناسب شكل جسمك

نصائح لشكل الجسم على حرف H :

يعتبر شكل H أو المستطيل مرادفاً للصورة الظلية المتناغمة. الوركين والكتفين على نفس المستوى. ومع ذلك ، قد ترغبين في تأنيث صورتك الظلية وإبراز الشكل الخاصة بك. إذا كان هذا هو الحال ، اختاري الفساتين المرنة ، المنسدلة من الأسفل ، مع خصر مميز مع حزام على سبيل المثال. نقترح فستان ترابيز، الذي يخفي خصرًا ملحوظًا قليلاً ، الفستان المنسدل، الذي يبرز الصورة الظلية عند الوركين، والفستان بدون حمالات ، الواسعة قليلاً في الأسفل ، والذي يبرز خط العنق والوركين أو الفستان الطويل والفستان المتدفق. اختاري فستانًا جميلًا بنقوش خفيفة في الأسفل ، لإبراز الأحجام ، وارتديه مع حزام.

عروس البوابة: 5 فساتين تناسب شكل جسمك

نصائح لشكل الجسم على حرف I :

يتميز هذا الجسم بشكل ظلي نحيف للغاية. يتم محاذاة الكتفين والوركين إلى حد ما ، ويتم تمييز الخصر قليلاً فقط. شكل I يشبه إلى حد بعيد شكل H. لذلك سيكون الهدف هو تأنيث صورتك الظلية قدر الإمكان لإبراز ما تملكين . اختاري فستانًا بقصة منخفضة بخصر ملحوظ أو استخدمي حزام للخصر. الفستان الواسع مناسب جدًا أيضًا. فيما يتعلق بالطول ، تجنبي الفساتين الطويلة أو القصات الكبيرة . لاحظي أيضًا أن الفستان المدبب بفتحة رقبة على شكل V يبرز الصدور الصغيرة.

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