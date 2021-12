عروس البوابة: 5 فنادق لحفل زفاف استثنائي في دبي تعد مدينة دبي موطنًا لأسلوب الحياة الفاخر، كما تقدم فرصًا وفيرة للأشخاص المقبلين على الزواج للاحتفال بيومهم الخاص بطريقة غير عادية. من سحر برج خليفة إلى بوفيهات المأكولات العالمية من جميع أنحاء العالم ، دبي ستجعلك أنت ومن تحب ملكًا وملكة في يوم زفافكما.

تستضيف هذه المدينة الساحرة بعضاً من أفضل الفنادق والمنتجعات وقاعات الزفاف في العالم. تعالوا معنا لنتعرف على أبرز قاعات الزفاف الاستثنائية في مدينة دبي التي تناسب موضوع حفل الزفاف الخاص بك:

1.فندق وان آند أونلي رويال ميراج (One and Only Royal Mirage)

ون آند أونلي رويال ميراج هي وجهة مثالية للاحتفال المبهج الذي يحتضن جمال الطبيعة في مدينة مثل دبي. يحتوي المنتجع الملكي الشهير على كل شيء من الحدائق الخلابة الى المنتجع الراقي، وقاعة الاحتفالات الملكية المزينة بالمشربيات الذهبية والثريات الكريستالية المتلألئة للمآدب وحفلات الاستقبال ، وفرص التقاط الصور التي لا نهاية لها ، فضلاً عن فرصة قضاء شهر عسل مذهل مع هذه الفخامة المطلقة. في الواقع ، إن قاعات الزفاف في دبي هي التي تجعل الحلم حقيقة.

السعة: تصل إلى 500 ضيف

2. فندق ومنتجع نيكي بيتش (Nikki Beach Resort & Spa )

يقع الفندق على شاطئ البحر الذي يطل على لؤلؤة جميرا ، ويفتخر بحفل زفاف شاطئي مثالي إلى جانب إقامة مريحة وفاخرة. يعتبر مكان الشاطئ المفضل لقاعات الزفاف في دبي، وهو يحتوي على كل ما يحلم به الأزواج. حيث يمكنك إتمام مراسم الزفاف على الرمال الناعمة ، ثم دعوة ضيوفك لتذوق المأكولات العصرية الرائعة في ردهة الشاطئ بينما تلتقط صورًا رائعة مع مغيب الشمس.

يضم المنتجع مجموعة من الفلل الفاخرة للغاية التي يمكنك قضاء شهر العسل بها والتمتع بإمكانية الوصول الحصري إلى فناء خاص وتراسات مع مسبح خاص ومنطقة لتناول الطعام. في الواقع ، إنه مكان مثالي لبدء حياة جديدة مع شريك حياتك.

السعة: تصل إلى 500 ضيف

3. فندق برج العرب جميرا (Burj Al Arab Jumeirah)

من أكثر الفنادق شهرة في دبي ، والمعروف بمكانته من فئة 7 نجوم ، يمكن أن يكون حلم الزفاف حقيقة واقعة. يقع هذا المكان الرائع على جزيرة خاصة ، ويتعهد بإقامة حفل زفاف مذهل في القاعات الداخلية والخارجية. يمكنك الاحتفال بليلة الحناء الحميمة والحيوية في أحد مطاعمهم ذات المستوى العالمي ثم عقد مراسم الزفاف في حديقة النخيل المورقة. قبل الاحتفال الفخم ، يمكنك الوصول بشكل مثير للإعجاب مع سيارة Rolls Royce الأسطورية ، المصممة خصيصًا لبرج العرب.

ستكون الإقامة بعد الزفاف رومانسية ستعتز بها إلى الأبد أيضًا مع عشاء رومانسي خاص تحت النجوم واسترخ في حمام السباحة الخاص تحت ضوء القمر. انه بلا شك واحد من أفضل أماكن الزفاف في دبي.

السعة: تصل إلى 1000 ضيف

4. فندق أتلانتس النخلة (Atlantis The Palm)

أعيد إنشاء مدينة أتلانتس المفقودة في دبي في فندق أتلانتس النخلة. استمتعا في جزيرة النخلة الشهيرة ، حيث يفتخر أتلانتس النخلة بأماكن تستحق أن تكون من بين أفضل قاعات الزفاف في دبي. لكونها قادرة على استضافة ما يصل إلى 2000 شخص ، تتميز قاعة أتلانتس بمدخل خاص ، واستقبال ترحيبي أنيق ، والوصول المباشر إلى التراس الملكي. لضمان تجربة تذوق طعام خرافية لضيوفك ، قم بتخصيص وليمة أحلامك مع طهاة من الطراز العالمي الذي يمكن أن يتناسب مع أي متطلبات خاصة. علاوة على ذلك ، فإن جناح رويال بريدج ، الذي يتمتع بإطلالة 180 درجة على جزيرة النخلة وبحر العرب ، يعدك أيضًا بجعل أيامك ولياليك الرومانسية لا تُنسى.

السعة: تصل إلى 2000 ضيف

5. بالاس داون تاون دبي (Palace Downtown Dubai)

يقدم فندق بالاس وسط المدينة ما تشتهر به دبي ؛ إطلالات ساحرة على المدينة كخلفية لحفل الزفاف. شرفته مثالية لحفل زفاف حميمي تحت النجوم. داخل جدرانه ، ستجعلك العديد من المطاعم ذات المستوى العالمي مثل Thiptara و Asado و Edwaan مدللًا للاختيار حيث يقدم كل منها أنواعه من العشاء الملكي. في سحرها المطلق ، سيستمتع الضيوف بالأعياد اللذيذة بينما يستمتعون بالمناظر الجميلة لبرج خليفة ونافورة دبي ، أكبر نافورة في العالم.

السعة: تصل إلى 120 ضيفًا

