عروس البوابة: 5 نصائح هامة لعروس الصيف

الالتزام بروتين يومي للعناية بالبشرة والشعر سيحدث فرقا كبيرا

اقترب موسم الاعراس، لذلك سواء كنت العروس أو ستذهبين لحضور حفل زفاف قريباً، يجب أن تبدئي استعداداتك منذ الآن. معظم النساء لا يملكن فكرة واضحة عن مدى أهمية التحضير المسبق والمبكر للبشرة والشعر، فالاحتفالات الكبيرة تحتاج الى مجهود مضاعف. تعالي لنتعرف على أهم النصائح لكل فتاة مقبلة على الزواج:

تجنبي الليزر والعلاجات العميقة للبشرة

نعم، هذا صحيح، تجنبي أي علاج عميق لبشرة الوجه أو الليزر قبل 4 أسابيع من حفل الزفاف. هذه الاجراءات محفوفة بالمخاطر، وفي كثير من الحالات قد ينتهي بك الأمر بحروق أو بقع على البشرة. حاولي الانتهاء من أي اجراء مماثل قبل 4 أسابيع على الأقل من موعد الحفل.

ابدئي العلاج مبكراً

أولا مع ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن تتعرض لحروق الشمس في أي وقت خصوصا اذا كنت ستقومين بالتسوق لليوم الكبير، استخدمي كريم واقي من الشمس قوي وفعال يومياً.

أيضا عالجي مشكلة البقع والتصبغ عن طريق استشارة خبيرة تجميل أو طبيب الجلد. لا تلمسي أي بثرة بيدك، واستعملي كريم البنزويل بيروكسيد 5 ٪ متوفر في الصيدلية. وتجنبي استعمال أي ماكياج جديد في هذه الفترة تجنبا لاي اعراض حساسية.

اهتمي بأسنانك

اسنانك جزء هام من جمالك، لذا قومي بزيارة طبيب اسنان مختص للحصول على حلول فعالة قبل الحفل بعدة أسابيع للحصول على ابتسامة مشرقة، صحية وبيضاء.

استثمري في روتين للعناية بالبشرة

هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في روتين للعناية بالبشرة، وكلما كان ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل. أفضل بكثير من أقنعة البشرة! ابدئي بروتين تقشير لطيف للوجه يوميا ، باستخدام حمض اللاكتيك المعتدل واللطيف أو حمض الغليكول. نصيحة: استخدمي كريم يحتوي على فيتامين C & E مع حمض الفيروليك. أيضا ابدئي بشرب عصير الفاكهة والخضار كل يوم.

اعتني بيديك

لا تنسي بأن يديك سوف تظهر في أغلب الصور الهامة، خصوصا وانت تستعرضين خاتم الزواج! وهذا لا يعني فقط مانيكير وباديكير. ارتداء قفازات خفيفة يومياً عند الخروج للتسوق للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. قومي بتقشير اليدين والقدمين بشكل منتظم وقومي باستخدام كريم واقي من أشعة الشمس على يديك (لا تنسى رقبتك ووجهك أيضاً) من فضلك!

تناولي الفيتامينات والمعادن وخصوصا الحديد

قد تهملين غذائك بسبب الحمية الغذائية وقد تتوقفين عن تناول العديد من الأطعمة، ولكن لا تتوقفي عن تناول الفيتامينات وخاصة الحديد الذي يغذي الشعر ويجعله أكثر سمكاً وطولاً. فيتامين (د) سوف يساعدك على المحافظة على قوتك ويبعد عنك الامراض تأكدي من مراقبة مستويات فيتامين D3 من المفترض أن يكون مستواها أكثر من 50 إلى 70 نانوغرام / مل. وأخيرا تجنبي مكملات البيوتين لانها قد تسبب مشاكل حب الشباب.