عزيزتي الأم: احذري أعراض فقر الدم عند الأطفال

فقر الدم هو انخفاض الهيموجلوبين أو خلايا الدم الحمراء في الجسم. وخلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم بشكل جيد ومتوازن، مما يجعل أعضاء الجسم تعمل بشكل جيد. لذا، فمن يعاني من فقر الدم يكون عرضة لعدم نقل الأكسجين إلى أعضاء جسمه بشكل جيد مما يسبب له الكثير من المشاكل الصحية.

ويعاني الطفل المصاب بالأنيميا من الكثير من الأعراض وتزيد هذه الأعراض كلما زاد معدل الأنيميا في جسم الطفل.

ومن أبرز هذه الأعراض:

شحوب لون الطفل، ويزيد شحوب لون الطفل كلما زاد معدل الأنيميا.

فقدان الشهية وعدم الرغبة في تناول أي طعام لدى الأطفال.

ظهور هالات سوداء تحت أعين طفلكِ.

الصداع والآلام في الرأس ويكون أقل استيعاباً وتركيزاً مما يؤثر سلباً على تحصيله الدراسي.

العدوانية والعصابية الزائدة وعدم الشعور بالراحة والتشتت الواضح والشعور بالقلق.

كسل وخمول وشعور بالتعب والإرهاق ويقضي معظم يومه في النوم.

أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة وخاصة الأنفلونزا الموسمية وأمراض الجهاز التنفسي وأي فيروس أو عدوى منتشرة.

تنصح الأمهات اللاتي يشعرن بظهور هذه الأعراض بضرورة استشارة الطبيب المختص فوراً.