عزيزتي الأم: احذري إعادة استخدام هذه الأدوات

مع اقتراب شهر رمضان تزداد كميات الاكل المحضرة في المنزل وقد تضطر بعد العائلات لتخزين الطعام في حاويات أو علب بلاستيكية لاعادة استخدامها لاحقا، وعلى الرغم من أن إعادة التدوير من الأمور الهامة للبيئة، إلا ان اعادة تدوير بعض الاشياء يمكن أن يسبب الضرر الصحي لنا ولاطفالنا ولعائلاتنا، تعالوا نتعرف على ابرز هذه الاشياء:

قناني الماء البلاستيكية

قناني الماء البلاستيكية، والمدون عليها رقم 1، وهذا النوع من البلاستيك لا يصلح للإستخدام أكثر من مرة، وإذا أعيد تدويرها شكلت خطورة على الصحة.

وينطبق هذا على أي قناني الماء البلاستيكية، المدون عليها رقم 1، أو أي بلاستيك مصنوع من مادة Bisphenol A "BPA" الكيميائية.

حيث أن هذه المادة تتداخل مع الهرمونات الجنسية، ويمكن أن تؤثر على الإباضة، ويمكن أن تسبب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وتؤثر بالسلب على بطانة الرحم، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بسرطان الثدي.

كما أن الإستخدام المتكرر للزجاجات البلاستيك تجعله يفرز مادة كيميائية مسرطنة، بالإضافة إلى زيادة فرص تراكم الجراثيم بكميات كبيرة.

ولهذا ينصح بشراء قناني الماء البلاستيكية التي لا تحتوي على مادة BPA، حيث يدون عليها Free BPA، ويفضل إختيار تلك المصنوعة من الزجاج لإعادة التعبئة.

صحون الفلين

من المعروف أن الأدوات المصنوعة من مادة ستايروفوم أو البوليستيرين الشهيرة بإسم "الفلين" أنها غير قابلة لإعادة التدوير، وعادةً ما تستخدم من قبل المتاجر لوضع المواد الغذائية أو المشروبات الساخنة بها.

حيث أنها تعتبر من المواد المسرطنة في حالة إعادة إستخدامها، كما أنها يمكن أن تسبب تهيج العين والتعب وضعف التركيز، وإصابة وظائف الغدة الدرقية بخلل، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من السرطانات.

وبشكل عام، ينصح بعدم إستخدام هذه المادة تماماً، ولكن في حالة شراء أي منتج بداخلها، فيجب التخلص منها وعدم إستخدامها مرة أخرى، لأن المكونات الضارة الموجودة بها يمكن أن تتسرب إلى الأغذية أو المشروبات

العلب الورقية

لا يسمح بإعادة إستخدام العلب المصنوعة من الكرتون أو الورق المقوي، والذي يستخدم في محلات الوجبات السريعة وخاصةً البيتزا.

فالطبقة الخارجية منها مصنوعة من مادة الفلورين المسرطنة، والتي تساعد في التخلص من تكثيف الزيوت الموجودة في هذه الأطعمة ومنع إلتصاقها.

وعندما تتلامس الأطعمة الساخنة مع هذه الطبقة الخارجية المصنوعة، تتحول إلى مادة مسرطنة.

زيت القلي

لا تعرف كثير من النساء خطورة إعادة إستخدام زيت القلي لأكثر من مرة، ويعتقدن أن هذا أمور يوفر في ميزانية المنزل.

ولكن مقابل هذا التوفير، يشكل زيت القلي المستخدمة أكثر من مرة خطورة كبيرة على صحة كافة أفراد الأسرة.

وفيما يلي مخاطر تكرار القلي في الزيت نفسه:

وجود مركبات مسرطنة في الزيت: والتي يمكن أن تؤدي للإصابة بالسرطان، وهذا نتيجة الأكسدة التي تحدث في الزيت بسبب تكرار القلي به.

إنتشار البكتيريا في الزيت: ومن ثم إنتقالها إلى الطعام الذي يتم قليه، فهذه البكتيريا تتوغل بالزيت لتتغذى على بقايا الطعام الموجودة بداخله بعد الإستخدام السابق له، مما يزيد فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

تكون السموم في الزيت: وذلك في حالة تكرر إستخدام الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية مثل زيت الذرة وزيت عباد الشمس وزيت الصويا، وتنتقل هذه السموم للأطعمة ثم إلى من يتناولها مسببة أمراض القلب.

كما أن إعادة إستخدام تسخين الزيت مرة أخرى تسبب تحلله، ووجود مواد دهنية تتخلل للطعام وتسبب أمراض عديدة مثل إرتفاع ضغط الدم وإنسداد الشرايين.

