عزيزتي الأم: لماذا يجب ان تتحدثي الى ابنتك قبل البلوغ

لا شك أن كل فتاة تتذكر دورتها الأولى. على الرغم من صعوبة الامر في البداية إلا أن الدورة الشهرية حالة طبيعية ، لذلك فمن الضروري ان تتحدث الام الى ابنتها قبل هذه الفترة لتحضيرها نفسيا وبدنيا للمرحلة المقبلة.

مع وجود العديد من الاخبار المغلوطة والتجارب المختلفة يمكن أن تشكل فترة البلوغ للفتاة اضطراب وشعور بالقلق وبالخوف لذلك ينبغي على الام أو الجدة أو حتى المعلمة في الصف أن تنتبه لهذه المرحلة الانتقالية وتوضح للفتيات حقيقة هذه المرحلة الانتقالية.

الدورة الشهرية حالة طبيعية

قد يكون الأمر مرعباً للغاية في مرحلة ما قبل المراهقة ويمكن أن يتحول موضوع الحيض الى ساحة نقاش بين الفتيات اللاتي مررن بهذه التجربة، لذلك فمن وظيفتك أن تخبري الفتاة أن الدورة الشهرية هي شيء طبيعي وأنه موضوع لا يسبب الحرج لها. الدورة الشهرية لا تعني توقف الحياة ولا تعني بأنها اقل قدرة من غيرها على القيام بالمهام المختلفة إنما يجب الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ألم الدورة الشهرية له علاج

يمكن ان تسبب الدورة الشهرية لبعض الفتيات ألماً ومغصاً وبعض الاضطرابات الهضمية لذلك يجب التحدث مع الفتاة المراهقة عن هذا الموضوع وطرق علاجه حتى تصبح الدورة أقل إزعاجًا.

تعد أعراض الدورة الشهرية والأعراض المرتبطة بها مثل التعب والأوجاع والتشنجات والانتفاخ وتقلبات المزاج وحب الشباب كلها طبيعية ، وهي نتيجة للتغيرات الهرمونية وينبغي أن تكون مستعدة للتعامل معها. تتوفر أقراص مهدئة للالم بالإضافة الى الشاي العشبي وعبوات الماء الدافئ.

لا تخجلي من الموضوع

في بعض الثقافات ، يعتبر الحديث عن الدورة الشهرية محرما ويتم التحدث عنها بدرجات متفاوتة. مما يجعل الفتيات الصغيرات يشعرن بالتوتر والقلق والخوف من هذه الفترة. يجب أن يكون الحديث مريحا وصريحا. يمكن للآباء والإخوة والأخوة والأخوات أن يساهموا في جعل الفتاة تشعر بخير.

توفير التجهيزات وشرح كيفية استخدامها

من الضروري توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها الفتاة في هذه المرحلة، وتدريبها على كيفية استخدامها وانواعها على سبيل المثال، الفوط الصحية تستخدم للفتيات والسدادات القطنية للنساء. بالإضافة الى تعليمها على ضرورة تبديل الفوط بانتظام والحفاظ على نظافتها ونظافة الثياب حتى لا تتكاثر البكتيريا وتسبب الروائح الكريهة والالتهابات.