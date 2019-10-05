عزيزتي الأم: لماذا يجب عليك تدليك طفلك يومياً؟

هذه رسالة خاصة للآباء والأمهات ، لا تقللا من شأن قوة اللمسة المحببة عندما يتعلق الأمر بالتواصل والتطور والتعلم لطفلك. قبل أن يتعلم الاطفال الكلام ، فأنهم يميلون إلى التفاعل عن طريق لمس كل شيء من حولهم. وبالتالي ، فإن التدليك هو أحد أكثر الطرق فعالية للتواصل مع الطفل الصغير حتى الوقت الذي يتعلم فيه التحدث.

ما هو تدليك الطفل؟

يتضمن تدليك طفلك الصغير استخدام الزيوت أو الكريمات المرطبة. من المهم ألا تقوم بالتدليك إلا عندما يشعر طفلك بالرضا والراحة. اللمسة المهدئة لن تهدئ الطفل فحسب ، بل ستجعله أيضًا يشعر بالدفء والمحبة. فيما يلي 4 مزايا لتدليك طفلك:

الإغاثة الهضمية

التدليك يساعد على الهضم ويساعد على تخفيف المغص والغازات.

تحسين زيادة الوزن

عندما تقوم بتدليك منطقة البطن للطفل بشكل صحيح ، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم ، فإنه يساعد أيضًا على زيادة الوزن بشكل صحي. أظهرت دراسات مختلفة أن تدليك الشخص الصغير يمكن أن يسهل زيادة الوزن.

يساعد الطفل على الاسترخاء

إذا بدا طفلك صعبًا وسريع الغضب، ينصح بالاستعانة بالتدليك لتهدئته. يحدث هذا لأن التدليك يساعد على إفراز هرمون "الشعور بالرضا" لدى الاطفال الامر الذي يمكن أن يساعده على الشعور بالاسترخاء.

تفهمين طفلك بشكل أفضل

عندما تقضين وصتا أطول مع الطفل الصغير، فأنت ستفهمين سلوكه بشكل أفضل. وستتعلمين التعامل معه بطريقة أفضل وتتفهمين احتياجاته.

ما هو أفضل وقت لتدليك طفلك؟

تأكدي من عدم تدليك الطفل بعد 45 دقيقة على الأقل من الرضاعة. اختاري وقتًا بين الوجبات ، عندما يكون مرتاحا وغير ممتلئ. حاولي الحفاظ على روتين منتظم حتى يتسنى للطفل عادة الحصول على تدليك في فاصل زمني منتظم. من المهم إيجاد بيئة نظيفة وجيدة التهوية لا يزعجك أحدًا فيها.