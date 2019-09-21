عزيزتي الأم: ماذا يحدث بعد الولادة؟

بالنسبة للامهات الجدد تعتبر المرحلة التي تلي الولادة غامضة ومثيرة للقلق فلكل سيدة تجربتها الخاصة في هذه الفترة التي تعرف باسم فترة النفاس، فما الذي يحدث في هذه الفترة ومتى يجب استشارة الطبيب؟

بعد الولادة ولعدة أيام ستلاحظين ما يبدو كحيض غزير لذلك يجب ان تكوني مستعدة بالمواد الصحية المناسبة، ويرجع سبب نزول هذا الدم إلى انفصال المشيمة عن جدار الرحم، تاركة الأوعية الدموية في هذه المنطقة من جدار الرحم تنزف دمًا، وينقبض الرحم في المقابل ليعمل على انقباض هذه الأوعية الدموية وإيقاف النزيف. يدلّك الطبيب الرحم بعد الولادة، في كثير من الأحيان، ليساعده على الانقباض، كما أن الرضاعة الطبيعية تحفز إنتاج هرمون الأوكسايتوسين الذي يساعد على انقباض الرحم، وهذا ما يجعلكِ تشعرين أحيانًا بانقباض الرحم في أثناء إرضاع طفلكِ.

ما هي الهلابة (Lochia)

هي إفرازات تتكون من دم وأنسجة من الرحم وبكتيريا. وتحتوي الهلابة في أول أيام النفاس على كميات كبيرة من الدم، ما يعطيها لونًا أحمر يشبه إلى حدٍّ كبير دم الحيض، وقد تخرج على دفعات متفرقة أو بصورة مستمرة، وقد تلاحظين تكون بعض التجلطات الدموية عند استلقائكِ لفترة. ومن الطبيعي أن تقل كمية الهلابة يوميًّا، وبعد مرور من يومين إلى أربعة أيام بعد الولادة تصبح الهلابة وردية اللون وأقل سمكًا، وبحلول اليوم العاشر من الولادة تلاحظين نزول كميات قليلة من إفرازات صفراء أو بيضاء، وتكون عبارة عن كرات دم بيضاء مصحوبة بنزول بعض الأنسجة من الرحم. وعادة ما تستمر هذه الإفرازات لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويلاحظ قليل من النساء هذه الإفرازات بصورة متواصلة أو متقطعة لفترة تطول عن ذلك.

احرصي في الفترة الأولى بعد الولادة على الحصول على راحة كافية، ولا تجهدي جسمكِ بمجهود عنيف، فالمجهود بعد الولادة مباشرة قد يؤدي إلى حدوث نزيف حاد.

متى يجب ان تستشيري الطبيب؟

إذا كان لون الإفرازات لا يزال أحمر قانيًا (شديد الاحمرار) بعد أربعة أيام من الولادة.

إذا عاد ظهور بقع من الدم بعد تحوله إلى اللون الأصفر.

إذا أحسستِ برائحة غير مستساغة أو في حالات ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث رعشة، فقد يكون ذلك دليلًا على حدوث عدوى بكتيرية.

إذا لاحظتِ أنكِ تحتاجين إلى تغيير الفوطة الصحية كل ساعة، أو لاحظتِ وجود تجلطات دموية كبيرة في حجم البيضة.