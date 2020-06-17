عزيزتي الأم: 4 طرق طبيعية لعلاج تسلخات الطفل

هل يعاني طفلك من التهابات الجلد في منطقة الحفاضة؟ لا تقلقي هذه الطرق الطبيعية سوف تساعد على تخفيف الالم وعلاج التسلخات.

1. صودا الخبز

تساعد صودا الخبز في علاج التهابات الجلد لدى الأطفال بشكل كبير بالإضافة إلى أنها تدخل في علاج العديد من الأمراض الأخرى فهي فعالة جداً. خذي ملعقتين من صودا الخبز و اضيفيهم إلى أربعة أكواب من الماء و قومي بتشطيف طفلكِ بهذه المياه في كل مرة تقومين بتغير الحفاض له، ثم نشفي المنطقة بمنشفة قطنية قبل وضع الحفاضة الثانية. يمكن إضافة ملعقتين من صودا الخبز إلى حوض من الماء الدافئ ووضع الطفل فيه للاستحمام لمدة 10 دقائق وذلك ثلاثة مرات في اليوم وسوف يتم شفاء الطفل بالاستمرار على هذه الوصفة.

2. الفازلين

يعد استخدام الفازلين من أكثر العلاجات الشائعة في القضاء على تسلخات الحفاض لأنه يقوم بعمل طبقة عازلة بين الجلد والحفاض مما يحد من الاحتكاك ويعمل على تهدئة الجلد و يحمي هذه المنطقة من الآثار التي يسببها البول والبراز. على الأم أن تزيل الحفاض المتسخة و تنظف مكانها بعناية جيدة وتجففها بالمنشفة القطنية. يجب الاستمرار على القيام بهذه الوصفة في كل مرة ترغبين في تغيير الحفاض للطفل. يجب عدم الإهمال تماماً حتى يتعالج الطفل نهائياً من هذا الالم الرهيب الذي يتسبب في بكاءه طيلة الوقت.

3. نشا الذرة

تساعد نشا الذرة على العمل على امتصاص الرطوبة من الجلد مما يجعلها علاج قوي وفعال جداً للقضاء على التسلخات عند الأطفال حيث تعمل على جعل بشرة الطفل جافة و تحد من حدوث الاحتكاك وتمنع التسلخات نهائياً. يجب الحرص على استخدامها بالطريقة الصحيحة، فكل ما عليكِ هو أن تقومي بإزالة الحفاض عن الطفل وغسل المنطقة بالماء الفاتر. احذري استخدام الماء الساخن او البارد وجففي البشرة بلطف بقطعة من القماش القطني ثم اتركيها على الجلد إلى ان يتم جفافه نهائياً. رشي نشا الذرة مباشرة على الجلد قبل وضع الحفاضة الجديدة واحرصي على تكرار الوصفة في كل مرة تقومين فيها بتغيير الحفاض لحين علاج التسلخات نهائياً.

4. زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند من العلاجات الفعالة للتخلص من تسلخات الحفاض، حيث تحتوي على العديد من الخصائص المضادة للفطريات و المضادة للميكروبات. بالتالي يمكن استخدامه لعلاج التسلخات بفاعلية ويعمل كمرطب على جلد الطفل. قومي بدهن زيت جوز الهند على منطقة الحفاض من ثلاثة إلى أربعة مرات في اليوم. من الممكن إضافة عدة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند إلى ماء الحمام حتى تعمل على زيادة ترطيب الجلد مما يساعد على قتل الفطريات والكانديدا التي تسبب تسلخات الجلد.