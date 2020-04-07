عزيزتي الحامل: العسل يساعد في تخفيف تقلصات العضلات

يساعد العسل في التخفيف من تقلصات العضلات المصاحبة للحمل. كما يسهل عملية الولادة بفضل احتوائه على مواد تزيد من قوة انقباضات الرحم. أيضاً يساعد العسل في علاج مشكلة الإمساك عند الحوامل. ننصح السيدة الحامل بتناول ملعقة عسل قبل وجبتي الإفطار والعشاء.

أيضاً تناول العسل يحافظ على صحة نمو عظام الجنين عن طريق الحماية من خطر الإصابة بالكساح ولين العظام بفضل لاحتوائه على الفسفور والكالسيوم كما يحافظ على ليونة ومرونة الأنسجة.

تذكير: يوصي الأطباء المختصين المرأة الحامل بتجنب تناول العسل الخام غير المبستر للحد من خطر عدوى الجراثيم والتسمم. لكن، في المقابل يجب الحرص على تناول العسل الأصلي وليس عسل المصنوع من السكر.

وأخيراً يجب أن يتم تناول العسل ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن حتى يتم الاستفادة من كل عناصره الغذائية المفيدة بشكل أكثر فعالية.