عزيزتي الحامل: تعرفي على فوائد الحليب خالي الدسم  

يحتوي الحليب خالي الدسم على كمية كبيرة من الكالسيوم فيحافظ على الأسنان والعظام، ويمدك بالكالسيوم اللازم لبناء عظام جنينك بشكل صحي وسليم ويحميكي من خطر الإصابة بالهشاشة.

يحتوي الحليب خالي الدسم على حمض اللاكتيك (حمض اللبنك)، الذي يؤثر إيجابيًّا على البشرة وجعلها أكثر إشراقًا وحيوية، وإخفاء آثار الإرهاق الذي قد يظهر على وجهك بسبب الحمل، ويعمل كذلك على ترطيب البشرة وتنعيمها.

يعمل على دعم وتقوية الجهاز المناعي لكِ ولجنينكِ من خلال تحسين امتصاص الجسم للمواد الغذائية المتناولة خلال اليوم، وبالتالي يجعل الجسم أكثر مناعة وقوة للتصدي للأمراض المختلفة، ويجعل جنينك بعد الولادة يتمتع بصحة أفضل وجهاز مناعي أقوى.

يمنحك الطاقة اللازمة لمقاومة متاعب الحمل، وخصوصًا في الثلث الأخير من الحمل، لذا ننصحكِ بتناول كوبين أو ثلاثة أكواب من الحليب خالي الدسم يوميًّا.

يعد الحليب مصدرًا كبيرًا للبروتين، الذي يعمل على تعزيز صحة الرحم وتحضير الثديين للرضاعه، ويساعد أيضًا في تطوير أنسجة الرضيع.

يمنحك الحليب خالي الدسم العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها جسمك وجسم جنينك لاكتمال نمو الجنين بشكل طبيعي مع المحافظة على عدم اكتسابك للوزن الزائد. لذا، ننصحكِ بتناول كوب حليب قبل تناول وجبة العشاء بنصف ساعة تقريبًا، إذ إنه يعطيك شعورًا بالشبع ويمدكِ بما تحتاجينه أنتِ وجنينكِ.

يعمل على تأمين احتياجات الجسم من فيتامين "د"، ويساعد في تقوية عظام جنينك وحمايته من لين العظام.

