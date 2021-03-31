عزيزتي الحامل: هل يمكن أن يؤدي السفر إلى الإجهاض؟

يمكن أن يكون السفر مرهقًا في بعض الأحيان وتتجنب معظم النساء السفر لمسافات طويلة أثناء الحمل. تعتبر سلامة الطفل مصدر قلق دائم للأم الحامل أثناء سفرها...

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السفر أثناء الحمل

من الآمن تمامًا السفر أثناء الحمل ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. يمكن أن يكون الحمل المعقد محفوفًا بالمخاطر. لكن يجب على الأمهات الحوامل أن يضعن بعض الأشياء في الاعتبار قبل أن يخططن للسفر.

- الحمل آمن داخل الرحم ولا تؤثر عليه الجاذبية.

- يحافظ هرمون البروجسترون على الحمل بأمان داخل الرحم ويشد فم الرحم.

- الهزات البسيطة وصعود السلالم والسفر والقيادة والتمارين الرياضية لا يمكن أن تسبب الإجهاض.

أسباب الإجهاض في بداية الحمل:

- نقص هرمونات

- شذوذ الكروموسومات

- الالتهابات

- حمل جنيني

- ضربة مباشرة أو رضوض على البطن أو حادث

- في بعض الحالات قصور عنق الرحم (فم الرحم ضعيف). هذا يمكن أن يسبب الإجهاض حتى في الثلث الثاني من الحمل. إذا كان لديك أي من هذه المضاعفات ، فقد تحتاجين إلى غرزة عنق الرحم والراحة في الفراش. يمكن أيضًا أن تسبب العدوى البولية والمهبلية نزيفًا في بداية الحمل وتؤدي إلى الإجهاض ، إذا لم يتم علاجها في الوقت المحدد.

نصائح للسفر بأمان أثناء الحمل:

استشارة الطبيب

قبل القيام بأي خطط للسفر ، يجب على الأم الحامل استشارة طبيبها الذي يمكنه أن يقدم لها أفضل النصائح ويخبره ما إذا كانت بحاجة إلى أي احتياطات طبية. استشر طبيبك على الفور إذا واجهت أي صعوبة في أي وقت.

تناول وجبة خفيفة وصحية

إن تناول وجبة خفيفة وصحية يقلل من مخاطر الغثيان والقيء وعدم الراحة.

اعداد مجموعة أدوات السفر

يجب أن تحملي أوراق الحمل ووصفة الطبيب والأدوية والوجبات الخفيفة الصحية وغيرها من المرافق.

الحفاظ على الرطوبة

احمل زجاجة المياه معك أو اشرب المياه المعبأة من الخارج فقط. لا تنس أن ترطب نفسك طوال الرحلة.

ارتداء ملابس مريحة

ارتدِ شيئًا خفيفًا ومريحًا. اختر الملابس التي تشعر بالراحة عند الجلوس عليها.

النظافة العامة

تأكد من النظافة المناسبة قبل استخدام الحمامات العامة والمراحيض. يجب أن تحمل معقمًا لليدين وبخاخات مطهرة أثناء السفر.

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