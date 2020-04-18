عزيزتي الحامل: 3 حالات يُمنع فيها الصيام

مع اقتراب رمضان قد تبدأ العديد من النساء الحوامل بالتساؤل عن تأثير الصيام على صحتها وصحة الجنين، جمعنا لك كل الأسئلة المتوقعة واجاباتها ولكن يفضل دائما استشارة الطبيب المختص قبل البدء بالصيام.

ولكن أولا دعونا نتعرف على الحالات التي يُسمح فيها صيام الحامل:

1- يُسمح للحامل بالصيام في الثلاثة أشهر الأولي إذا كانت بصحة جيدة، ولا تعاني من مشاكل (الوحم) من قيء وغثيان ودوخة.

2- يُسمح للحامل بالصيام في الثلاثة أشهر الوسطي (الرابع والخامس والسادس) ،لأن هذه الأشهر تعد أكثر الشهور استقراراً في فترة الحمل كلها، وعادة ما تكون أفضل فترة مناسبة للصيام.

3- إذا كانت الحامل تعاني من أي مشكلة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ينصحها الأطباء بالإفطار.

حالات يُمنع فيها صيام الحامل :

إنخفاض وزن الجنين:

إذا أخبركِ الطبيب بانخفاض وزن الجنين، أو قلّة السائل اﻷمنيوسي حوله خاصة في الثلاثة شهور اﻷخيرة من الحمل، يفضل الإفطار وتعويض أيام الإفطار بعد ذلك.

أمراض الكلى والمسالك:

الحوامل المريضات بأمراض المسالك البولية، التي تتطلب بجانب العلاج الطبي تناول الكثير من السوائل‏، ينصحهم الأطباء بالإفطار.

إصابات الرئة:

المصابات بالتهاب مزمن بالرئة ناتج عن ربو شعبي يُفضل، إعطاؤهن بخاخات للاستنشاق، وينصحهم الأطباء بالإفطار إذا تأثرت حالتهن الصحية العامة‏.‏

مرضى السكري:

الحوامل المريضات بداء السكري المعتمدات على اﻷنسولين، ينصحهم الأطباء بالإفطار، لإمكانية تعرضهن لخطر الهبوط الحاد بالسكر،‏ أو ظهور الأسيتون بالدم خلال فترة الصيام‏.‏

حالات تسمم الحمل:

حالات تسمم الحمل بكل أنواعه، حيث تظهر على شكل ارتفاع في ضغط الدم وزيادة وزن الجسم، نتيجة لاحتجاز السوائل والأملاح مع ارتفاع نسبة الزلال في البول، وهي من الحالات التي تستدعي الإفطار.

الجلطات:

الحامل التي سبق لها الإصابة بجلطات بالأوعية الدموية، من المفضل أن تفطر.

الحمل بتوأم:

في حالة الحمل بتوأم أو أكثر ينصح الأطباء الأم الحامل بالإفطار‏.‏

وننبه مرة أخرى ان صحتك وصحة جنينك أمانة يجب الحفاظ عليها، مع ضرورة العناية بالنظام الغذائي الصحي.