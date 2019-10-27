عزيزي الرجل أحذر هذه الأطعمة التي تقتل الحيوانات المنوية

من المهم أن نفهم أن نظامنا الغذائي يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على صحتنا. فبينما تؤثر التمارين الرياضية المنتظمة وإدارة الاجهاد على أهمية الحفاظ على صحة جيدة، فإن ما تأكله يؤثر بشكل كبير على صحتك النفسية والبدنية والمستقبلية.

وبالتالي ، إذا كنت تخطط لإنجاب طفل ، فمن المهم أن تأخذ بعين الاعتبار نظامك الغذائي والتغذية. إذا كنت تحاول الحمل ، فقد حان الوقت لتنتبه إلى ما تأكله.

في حين يطلب من النساء الراغبات في الانجاب التركيز على الأطعمة الصديقة للخصوبة مثل الثوم والبطاطا ، فإن ما يأكله الرجال مهم أيضًا. وذلك لأن بعض الأطعمة معروفة بقدرتها على التأثير على جودة الحيوانات المنوية أو عكس ذلك.

ماذا يعني انخفاض عدد الحيوانات المنوية ؟

يعتبر الرجل أن عدد الحيوانات المنوية لديه منخفض إذا كان لديه أقل من 39 مليون من الحيوانات المنوية في القذف. يسمى انخفاض عدد الحيوانات المنوية أيضًا قلة السائل المنوي.

لذلك ، اذا كنت تحاول التخطيط للانجاب، فمن الأفضل الابتعاد عن المواد الغذائية المذكورة أدناه:

الكحول

احذر من استهلاك الكحول. حتى بكميات معتدلة يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الدافع الجنسي. من ناحية أخرى ، يمكن لشرب الخمر بشكل مستمر يقلل من مستويات هرمون تستوستيرون ويقلل من عدد الحيوانات المنوية.

اللحوم المصنعة

اللحوم الباردة والمصنعة، والهوت دوغ كلها يمكن أن تؤثر على صحة القلب وقد تسبب انخفاض عدد الحيوانات المنوية وتراجع مستويات حركة ونشاط الحيوانات المنوية.

الحليب كامل الدسم والالبان

إذا كنت شخصًا يحب الحليب والقشدة والجبن ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لتغيير عاداتك الغذائية. من المعروف أن الألبان كاملة الدسم تحتوي على هرمون الاستروجين ، لأنها تأتي من الحيوانات. يمكن أيضًا إلقاء اللوم على المنشطات التي تُعطى للأبقار لزيادة إنتاج الحليب بسبب انخفاض جودة الحيوانات المنوية. إذا كنت مهتمًا بتناول الألبان كاملة الدسم ، فيمكنك إما استبدالها بحليب اللوز أو بديل قليل الدسم.