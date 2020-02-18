عزيزي الرجل احذر سرطان البروستاتا.. قاتل الرجال الصامت

يأتي ورم غدة البروستاتا الذي يصيب الرجال في مرتبة متقدمة بعد أورام الثدي والمبيضين والرئة، وهو يشكل خطورة على صحة وسلامة الرجل وعلى القدرة الإنجابية ، حيث إن أعراض ورم البروستاتا عند الرجال قد لاتظهر إلا بعد سنوات عديدة من تكون الورم.

ونحن نمنحك هذه المعلومات التي يمكنك من خلالها انقاذ زوجك من هذا القاتل الصامت الذي يصيب الرجال.



أسباب سرطان البروستاتا:



النظام الغذائي :

قد يكون النظام الغذائي غير السليم وغير الصحي أحد الأسباب ، حيث الوجبات المشبعة بالدهون، والإكثار من الحلوى والسكاكر والمعجنات ، والتغذية الخالية من الخضروات والفاكهة والألياف.

السمنة المفرطة :

تعد سببا للعديد من الأمراض، وليس سرطان البروستاتا وحده.

التاريخ العائلي:

الدراسات تؤكد أن الأبناء الذكور لأب مصاب بالمرض هم أكثر عرضة بمعدل الضعف للإصابة بسرطان البروستاتا لهذا يجب اجراء الفحوصات باستمرار في حالة وجود تاريخ وراثي.

تناول المشروبات الكحولية:

تعد أحد الأسباب لأورام البروستاتا.

التدخين :

سبب رئيسي للإصابة بسرطان البروستاتا والرئة .

عدم ممارسة الرياضة :

سبب لزيادة مخاطر الإصابة بالمرض.



أعراض أورام البروستاتا:



هذه الأعراض تتشابه مع أمراض أخرى كثيرة ، لذا عند ظهور هذه الأعراض يجب إستشارة الطبيب.

صعوبة في التبول.

زيادة عدد مرات التبول، وخصوصا في ساعات الليل.

الشعور بالالم عند التبول.

ظهور دم في البول أو لدى الاتصال الجنسي (نادر).

ويجب أن نتذكر أن معظم حالات تضخم البروستاتا ليست سرطانية.

وقد أثبتت الدراسات أن الإفراط في إستهلاك الدهون المشبعة يزيد من خطر الاصابة بسرطان البروستاتا.



طرق الحماية والوقاية من أورام البروستاتا:



النظام الغذائي الصحي :

أثبتت الدراسات أن مكونات مثل أوميغا 3، ومضادات الأكسدة والخضروات والفاكهة والفيتامينات ، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

تناول المواد المضادة للأكسدة :

التي تسمى بالبوليفينولات والموجودة في العصير الطبيعي الأحمر والشاي الاخضر، تمنع تطور سرطان البروستاتا.

ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة .

عدم تدخين السيجار والشيشة والغليون يقلل من نسب الإصابة .

الإمتناع عن شرب الكحوليات.



الفحوصات :



الفحص المبكر والتشخيص يقي من تطور المرض ، وهو بواسطة الموجات فوق الصوتية ، وفحص المستقيم ، وتحليل هرمون ) PSA). واستشارة الطبيب مبكرا تفيد فى المراحل الأولى للمرض، كما تقي المريض من تطور المرض في المرحلة المتقدمة.