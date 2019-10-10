عزيزي الرجل: اصنع زيت اللحية في المنزل

إذا كنت تريد لحية ناعمة ، يجب أن يكون لديك زيت خاصة بشعر اللحية. ومن أكبر مزايا استخدام زيوت اللحية هي أنها طبيعية وبالتالي لا تلحق الضرر ببشرتك أو لحيتك. نصيحة: استخدم زجاجة بلون كهرماني غامق ، تأتي مع قطارة لصنع الزيت وتخزينه - بعيدًا عن الضوء. فيما يلي قائمة بالزيوت التي يمكنك استخدامها لترويض شعر اللحية الخشنة:

زيت الأوكالبتوس

يشتمل زيت الأوكالبتوس على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تعطي دفعة جيدة لنمو لحيتك.

ما يجب فعله: ضع 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في زجاجة واخلط 2-3 قطرات من زيت الأوكالبتوس.

يهز المزيج جيدا. تدلك به لحيتك.

اترك الزيت لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء البارد.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو عامل ترطيب ممتاز. ما يجب فعله: املأ زجاجة بزيت جوز الهند البكر الممتاز ، أضف 10 قطرات من زيت إكليل الجبل واخلطه جيدًا. استخدامه في وقت النوم ويغسل في صباح اليوم التالي.

زيت شجرة الشاي

يعمل زيت اللحية هذا على تحسين جودة اللحية لأنه يرطب لحيتك ويمنحها رائحة طيبة أيضًا. ما يجب فعله: خذ قطرتين من زيت شجرة الكينا وزيت الشاي الضروري. اخلطي زيت اللوز الحلو. التدليك على لحيتك والحفاظ على 15 دقيقة قبل الغسيل.

زيت الحمضيات

يعتبر زيت اللحية المصنوع من زيت الليمون والبرتقال الحلو مصدرًا مهدئًا. ما يجب فعله: خذ 20 مل من زيت اللوز الحلو ، أضف 5 مل من زيت الجوجوبا إليه واخلطه. بعد ذلك ، خذ 2-3 قطرات من زيت البرتقال الحلو وزيت الليمون. واخلطه جيدا.