عزيزي الرجل: نصائح هامة لكيفية اختيار الحذاء المناسب

اختيار الأحذية في عالم الرجال يختلف تماما عما تعرفه النساء، فالرجل يهمه جودة ومتانة الحذاء بالدرجة الأولى، ولكن هذا لا يعني بأن تشتري حذاءاً ذو نوعية جيدة ولكنه لا يناسب أي لون من ألوان ثيابك! تعالوا لنتعرف على اساسيات اختيار الأحذية للرجال.

1. الاختيار المناسب. تأكد من أن الأحذية التي تختارها تكمل لون الزي الخاص بك. عادة سيكون الامر آمنًا اذا قمت باختيار لون داكن (معتدل) أكثر من ظل بنطالك.

2. اللون المناسب. عندما يتعلق الأمر بالأحذية ، فالاحذاء الأسود لا بد منه. وهو مناسب لكل الازاء خصوصا مع بنطلون رمادي ، أزرق وأسود. البني الداكن يناسب بشكل جيد مع البنطلونات ذات اللون البني الفاتح والبني . اما البرجندي فيناسب اللون البني الفاتح والكاكي ؛ اما احذية تان فيناسبها ظلال الأزرق والأبيض.

3. الحذاء المناسب في المكان المناسب. للاجتماعات الرسمية ، اختر الأحذية السوداء. اما الأحذية الخفيفة فمناسبة اكثر إذا كنت خارج لتناول غداء عمل أو لقضاء العطلات والبقاء في المنزل. في حين أن الأحذية الرياضية هي الأفضل للجيم ، وبينما تتسلى مع الزملاء ، يمكنك ارتداء أحذية مناسبة للمكان.

4. معرفة الأنماط الخاصة بك. من الأحذية غير الرسمية ، اللوفا، والأحذية القماشية ، والكولبوريس والـ flip-flops إلى الأحذية الرسمية، وأحذية القوارب ، وأحذية الموكولان – يمكن لمعرفة الأنماط المختلفة أن يساعدك على الاختيار بشكل أفضل.

5. اختر الراحة. مهما كانت الأحذية التي تختارها ، تأكد من أنها مريحة. يجب أن يكون الحجم مناسبًا فقط مع مساحة كافية لك لارتداء زوج من الجوارب مع مساحة لأصابع قدميك للتنفس.

6. الحفاظ على حذائك. لا تقلل من جودة حذائك. إن شراء زوج عالي الجودة سيوفر عليك المال على المدى الطويل. كما يمكنك تلميع حذاءك بانتظام لجعله يبدو جيدا ويستمر لفترة أطول.