عزيزي الرجل الغاضب تعلم كيفية ادارة غضبك؟

الغضب هو جزء من السلوك البشري،لأنه يساعدنا على فهم الأشياء التي تجعلنا نشعر بعدم الارتياح،أو التهديد،أو الاضطراب، ومع ذلك يجب أن نعرف كيف يمكننا التعامل معه ويجب أن تعرف سبب الغضب،وما الذي يجعلك تشعر بالغضب، ولماذا يمكن أن يكون الغضب بسبب تهديد بالوظيفة أو خسارة فرصة عظيمة أو انتقاد شخص لك، وغيره من الأسباب الشائعة التي من شأنها أن تجعلك غاضب حد الجنون.

لذلك تحديد السبب هو المفتاح الرئيسي لإدارة الغضب بالشكل الصحيح.

طرق ادارة الغضب:

-لا تجعل الغضب عادة الغضب أحيانا يكون عادة في الشخص،مثله مثل اي عادة يقوم بها يوميا،كالاستيقاظ من النوم،تنظيف الأسنان،شرب كوب ماء،وأيضا عندما ترى شيء لا يناسبك أو لا يناسب تطلعاتك يرتفع غضبك بسرعة،لذلك يجب أن تلقي نظرة سريعة على ما إذا كان الغضب عادة لديك أم لا،كما يجب أن تعيد النظر في الأفعال وردود الأفعال التي تقوم بها من غير وعي،حيث ان اتقان الوعي الخاص بك سوف ينتصر على عاداتك،وبطبيعة الحال على غضبك.

-كسر سلسلة من ردود الفعل عندما بدأت تعرف كيف تبدو عاداتك،فقد حان الوقت لتغيير ذلك،فعندما تغضب لدرجة كبيرة،ولا يوجد هناك فرصة لوقفه،يجب عليك الاسترخاء،وأخذ نفسا عميقا ويجب الإنتباه أن كثير من الناس يفهمون طريقة عمل غضبك،وكيف يجعلونك تغضب،لذلك يجب أن تعرف هذا حتى يكون عندك السيطرة الكاملة على الغضب،ولا تسمح لأي أحد أن يعرف كيف يستفزك، كما يمكنك تجنب السبب الذي يجعلك تغضب،للسيطرة على أعصابك، وأن تكون قادر على تمييز المواقف التي تثور غضبك، قبل لحظات من الغضب،حيث أنه بهذه الطريقة سوف تصبح قادر على اتخاذ الأمور بسهولة وعقلانية أكثر.

-ترك الغضب يذهب بعيدا يقول الناس أنهم لا يستطيعون التخلص من الغضب،لكن إذا تم التخلص من الأسباب الرئيسية للغضب،سوف يكون أقل ضررا،وسوف تكون قادرا على التخلص منه بطريقة أفضل، وكسر الأمور التي تجعلك تصرخ أو تدخل في نوبة غضب.

-تغيير عاداتك ستتغير حياتك هناك العديد من الممارسات التي يمكن أن تضاف إلى حياتك لخلق عادة أكثر صلابة ومتسقة،لإدارة الغضب،وأسهل واحدة هو تجنب المسببات،كما أن من الإفضل التأمل،وتعلم تقنيات التنفس،حيث أنك عندما تحاول تهدئة نفسك،ليس علامة ضعف بل دليلا على الانضباط الذاتي.

