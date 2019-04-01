عزيزي الرجل: هل تسبب الملابس الرياضية الضيقة العقم؟

لا ترتدي الملابس الضيقة لساعات طويلة

يرتدي بعض الشباب بنطلونات وشورتات ضيقة اثناء ممارسة التمارين الرياضية وبعض أنواع الرياضة مثل ركوب الدراجات والسباحة، ولكن هل يمكن أن تضر هذه الملابس بقدرتهم على الإنجاب؟

وفقا للدراسات قد يكون هناك تأثير سلبي لارتداء الملابس الضيقة على الصحة الجنسية والسبب الأساسي لذلك هو حشر الملابس الضيقة سواء الداخلية أو الخارجية لأعضاء الجسم الحيوية، وخاصة المنطقة التناسلية، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية إلى 98.6 درجة فهرنهايت، وهي درجة مرتفعة للغاية تعوق إنتاج الحيوانات المنوية.

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر الملابس الضيقة على صحة وسلامة الجسم، حيث تشجع نمو البكتيريا في درجة حرارة مرتفعة وعدم تهوية الجسم، وبالتالي تدخل هذه البكتيريا مسببة عدوى فطرية، ما يرتبط بقلة إنتاج الحيوانات المنوية أيضًا.

إذا ظلت درجة حرارة الجسم الداخلية مرتفعة، سيحول الأمر دون إنتاج الحيوانات المنوية حتى تعود حرارة الجسم إلى المعدل الطبيعي لها، وربما يستمر الأمر عدة أشهر حتى يتم إعادة إنتاج الحيوانات المنوية بشكل عادي.

وبالإضافة الى ذلك حذر الأطباء من تأثير مشابه على النساء اللاتي يفضلن الملابس الضيقة ، حيث تدفع هذه الملابس خلايا بطانة الرحم إلى الهرب من تجويف الرحم متجهة إلى المبيضين، ما يؤثر على صحة المرأة، بل ويسبب التعرق في هذه المنطقة مشكلات مثل العدوى الفطرية والحكة.