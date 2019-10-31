عزيزي الرجل: فكر مرتين قبل تناول مسكن للألم!

يمكن أن تؤثر مشكلة الحمل أو العقم على كلا الشريكين. في بعض الأحيان ، يكون الامر طبيعي وفي بعض الأحيان ، بعض الأشياء التي تستهلكها أو تشكل جزءًا من نظامك الغذائي اليومي يمكن أن تؤثر على الأعضاء التناسلية. العديد من العوامل المختلفة - نمط الحياة ، والحالة النفسية أو حتى الوراثية ​ يمكن أن تعرقل معدلات الخصوبة. بالنسبة للرجال، على وجه الخصوص ، وجدت دراسة جديدة أن عادة شائعة قد تسبب لهم عن طريق الخطأ الضرر أكثر من النفع.

عندما نشعر بالمرض أو نعاني من أي نوع من الألم ، فإن أول شيء يفعله الكثير منا هو تناول مسكن للألم أو تناول دواء بدون وصفة طبية. في حين أن هذه الأدوية تساعد في الحصول على تخفيف سهل لمشاكلك وتساعدك على التحسن ، إلا أنها تسبب بعض المضاعفات. من الإمساك الى ضعف العضلات الى زيادة خطر ظهور أعراض السكتة الدماغية ، لذلك لا يُنصح باستخدام مسكنات الألم بانتظام. كما تم ربط تأثير جانبي آخر صادم بانخفاض مستويات الخصوبة لدى الرجال.

وجدت دراسة أجرتها "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" أن هناك علاقة مفاجئة بين الرجال الذين "اعتمدوا" على مسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية ومعدلات الخصوبة المنخفضة ، مما أدى إلى مضاعفات أثناء التخطيط لانجاب طفل.

الدراسة

استندت الدراسة إلى بلدين ، تم وصف ثلاثة أقراص (600 ملغ) من مسكنات الألم الشائعة لـ 31 رجلًا من الدنمارك وفرنسا (تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا) لمدة ستة أسابيع. بينما تم اعطاء المتطوعين الآخرين دواءً وهميا خلال فترة الدراسة. استمرت الدراسة لمدة أسبوعين.

بعد مرور أسبوعين ، تم إجراء مجموعة من الاختبارات حيث تمت مقارنة مستويات الهرمون. وقد لوحظ أن المتطوعين أظهروا ارتفاعًا في مستويات إنتاج الهرمون اللوتيني وكذلك عمل الغدد النخامية التي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في التكاثر. أدى الجمع بين هذين العاملين إلى منع بعض الخلايا في الجسم من إنتاج المستويات المثلى من هرمون التستوستيرون وألقى الجسم إلى مستويات أعلى من المعتاد من الإجهاد ، مما أثر على الحركة.

كما جعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض يعرف باسم "قصور الغدد التناسلية" ، مما يؤثر على خصوبة الرجال ويسبب انخفاضًا مؤقتًا في إنتاج خلايا الحيوانات المنوية في الجسم.

في حين أنه من غير المحتمل أن تتسبب جميع الأدوية حدوث هذه المشكلة أو تتوقف عن استخدامها بالكامل ، إلا أن من الجيد ان يتذكر الرجال تخفيض جرعتهم واعتمادهم على مسكنات الألم.