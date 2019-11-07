عزيزي الرجل: كيف تتجنب حب الشباب على الظهر؟

تعد بثور الظهر أو حب الشباب مشكلة شائعة لمعظم الرجال. حب الشباب على الظهر يمكن أن يكون مسببا للحكة ومزعجا بشكل عام. إليك كيفية العناية بها:

معالجة العرق

الكل يتعرق ، لكن بينما العرق لا يسبب حب الشباب ، الا انه عندما يظل محاصراً ، فإنه يمكن أن يسد المسام على ظهرك مما يؤدي إلى حب الشباب. الحل بسيط: ارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة القابلة للتنفس مثل القطن أو الكتان أو الأقمشة المستخدمة في الملابس النشطة لأنها مصممة للتخلص من العرق.

غسل الملابس

ارتداء الملابس النظيفة دائما هو مفتاح الوقاية من حب الشباب. تأكد من غسل ملابسك بعد ارتدائها ، خاصة تلك التي ترتديها للتمرين. أيضًا ، كن على دراية بالأقمشة التي تلامس ظهرك يوميًا (مثل أغطية الأسرة والمناشف وأي نوع من الأغطية) واغسلها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. هذا سوف تبقي بك البكتيريا بعيدة عنك.

تقشير ظهرك

ضع مقشرًا على ظهرك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. يمكنك القيام بتقشير للظهر في أحد المنتجعات الصحية أيضًا. اختر قناع الفحم أو الطين.

الرطوبة بعد الاستحمام

قد لا يكون الجلد على ظهرك جافًا مثل الجلد على وجهك (أو الرقبة) ، لكنه قد يحتاج إلى الترطيب. اختر مرطبًا يعتمد على الجل أو إذا كنت تعرض ظهرك للشمس غالبًا – استخدم كريم واقي من الشمس.

اغسل شعرك جيدا

حتى الزيت الزائد في شعرك يمكن أن يسقط على ظهرك ويسبب ظهور حب الشباب. لذلك حافظ على نظافة شعرك أيضًا ، خاصةً إذا كان لديك شعر طويل. أيضا ، قبل التمرين ، اربط شعرك للأعلى أثناء توجهك إلى صالة الألعاب الرياضية لتجنب نزول العرق على ظهرك.

اختيار المنتجات المناسبة

حب الشباب الذي يظهر على الظهر يتطلب بعض المساعدة الخاصة أثناء الاستحمام. اختر جل غسيل / دش للجسم معالج لحب الشباب مثل حمض الساليسيليك. الاستخدام المنتظم يقلل بشكل ملحوظ من حب الشباب ويساعد على تنظيف بشرتك. أيضا ، تذكر أن تستحم مباشرة بعد العرق .