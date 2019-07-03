عزيزي الرجل: هذا الطعام يحسن صحتك

يأكل الرجال والنساء بشكل مختلف كما تختلف عاداتهم الغذائية وفقا لاحتياجاتهم. فبينما تحتاج النساء إلى المزيد من الكالسيوم والحديد في نظامهن الغذائي ، يحتاج الرجال إلى تناول نظام غذائي غني بالبروتينات والسعرات الحرارية. ومع التقدم في السن تكثر الامراض الناجمة عن أسلوب الحياة والغذاء ، لذا من المهم جدًا إجراء مقايضات صحية.

أيها الرجال ، احذروا!

إذا كنت تفكر في إجراء بعض التغييرات في عاداتك الغذائية ، فنحن سنخبرك عن عنصر طعام واحد يجب عليك إدراجه بالتأكيد ضمن وجباتك.

ما الذي تريد أن تأكله:

يعد فصل الصيف الموسم الأفضل للعثور على مجموعة متنوعة من الفواكه في السوق وهي شيء يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي أيضًا. والتوت الأزرق هو الأفضل على الاطلاق.

لماذا التوت جيد لك؟

التوت الأزرق غني بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين A و B و C و K. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تبطئ تدهور المخ وتحسن اتصالات الأعصاب.

بالنسبة للرجال ، فإن التوت الأزرق يحمل فوائد لا تصدق للقلب وعملية الأيض ، والتي تميل إلى التباطؤ مع تقدم العمر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقلل التوت الأزرق من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لأنه غني بالأنثوسيانين ، الذين يوازنون مستويات السكر في الدم في الجسم. كما أنه يحتوي على الكثير من الألياف والبروتين ، والتي تعد ضرورية أيضًا للرجال.

ما الذي يجب تجنبه:

إذا كان هناك عنصر غذائي واحد يجب ايقافه، فيجب أن يكون المعجنات والمخبوزات. إنها بالتأكيد حل سهل لاشباع الجوع لكن تذكر أنها غنية بالدهون غير المشبعة وهي خطيرة على صحة قلبك