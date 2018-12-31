ما هو عسر الهضم وكيف نعالجه؟

عسر الهضم تعبير نستخدمه عند الشعور بالامتلاء فور الانتهاء من تناول وجبة معينة، يمكن أن نشعر خلالها بحرقة في المعدة نتيجة ارتفاع نسبة الأحماض لتصل للمريء، ويعزى سبب هذا إلى وجود مشكلة كالقرحة أمراض المرارة القلق أو الاكتئاب متلازمة القولون العصبي، التهاب البنكرياس المزمن، أمراض الغدة الدرقية، الافراط في تناول الطعام، تناول الطعام بسرعة كبيرة، تناول الأطعمة الغنية بالدهون، التدخين، وقد يسبب تناول بعض الأدوية أيضا حدوث عسر الهضم.

كيف يتم تشخيص عسر الهضم؟

يتم تشخيص مشكلة عسر الهضم بالذهاب إلى الطبيب حيث يتم عن طريق فحوصات الدم الأشعة السينية أو بالتنظير عبر ثقب في المعدة. أعراض عسر الهضم تتضمن أعراضاً بسيطة وأعراض خطيرة:

الأعراض البسيطة:

الانتفاخ

التجشؤ

الغثيان

القيء

حرقة في المعدة أو الجزء العلوي من البطن

وجود طعم حامض في الفم

ألم في البطن.

الأعراض الخطيرة:

ظهور الدم بلون غامق جداً عند حدوث القيء ظهور الدم في البراز

فقدان الوزن

فقدان الشهية

ضيق في التنفس

التعرق.

ما هو علاج عسر الهضم؟

تجنب ابتلاع الهواء أثناء المضغ والبلع ويجب محاولة تناوله ببطء تناول وجبات متوازنة ومتنوعة وسليمة وفي أوقات مناسبة تناول وجبات خفيفة سهلة الهضم تجنب تناول الطعام ليلاً شرب الماء والسوائل بعد الطعام وأثناء اليوم خذ قسطاً من الراحة بعد تناول الطعام تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والزيوت الامتناع عن التدخين تجنب الحمضيات والطماطم وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكفايين. محاولة ارتداء بعض الثياب المريحة التي لا تضغط على المعدة والبطن مارس التمارين الرياضية تجنب المواقف التي تحفز تسبب بعض القلق أو الاكتئاب.