فوائد عشبة الزعرور

ثمار الزعرور تحدّ من القلق والخفقان

تحتوي ثمار الزعرور على عدّة عناصر ومواد تفيد الصحّة والجمال منها: ثلاثيات التربينوبيد، والكومارينات، وحامض التنيك، والفلافونيات، أمّا الأجزاء المستخدمة فيها فهي الأوراق، والثمار، بالإضافة إلى الأزهار، وثمار الزعرور تشبه ثمار المشمش وذلك لأنّها تحتوي على عظم في داخلها مثل الخوخ والدراق.

نقدم لكم في هذا المقال فوائد عامّة للزعرور :

- تناول ثمار الزعرور تعمل على تقوية القلب وتُحسّن من عمل الدورة الدموية، وذلك من خلال مساهمتها في توسيع الشريان التاجي.

- شاي الزعرور: تحتوي أوراق الزعرور على مضادات للأكسدة الّتي تساعد في منع تصلب الشرايين والحد من الذبحة الصدرية.

- تحدّ من القلق والخفقان؛ وذلك من خلال تناول شاي أوراق الزعرور أو أزهار الزعرور.

- يعالج الألم في الصدر وذلك من خلال تناول ثماره.

- يقال إنّ الصبغة التي تستخلص من ثمار الزعرور لديها القدرة في تخفيض نسبة الكولسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى أنّها تمتلك القدرة على منع تكوّن الكولسترول السيء في الكبد.

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