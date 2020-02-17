عصير الجزر والخيار للديتوكس و حرق الدهون بفعالية

يضم هذا العصير مكونات بسيطة متواجدة في جميع المطابخ، لكنها ذات أهمية صحية و غذائية بالغة. يسمح هذا العصير بتعزيز جهاز المناعة و السيطرة على نسبة الكوليسترول في الدم.

المكونات:

- جزرتان

- حفنة بقدونس

- خيارة واحدة

- 2 حبة تفاح أخضر

- نصف كأس من الماء (100 مل)

الطريقة:

- اغسلي المكونات جيداً و ضعيها في الخلاط.

- أضيفي الماء ثم اخلطي حتى تحصلي على عصير متجانس.

- اشربي كأساً من هذا العصير في الصباح مع الفطور، و كأساً أخرى وسط اليوم.

- بما أن الهدف من هذا العصير هو كبح رغبات الجوع، فيمكنك تناوله كلما أحسست بالجوع خارج أوقات الأكل العادية.

باستهلاكك لهذا العصير تكونين قد خطيت خطوة مهمة في الحصول ليس فقط على جسم رشيق، بل و جسم نشيط و سليم خال من السموم.