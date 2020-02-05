عصير الطماطم يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

أفاد الباحثون أن شرب عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يساعد في خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، حسب الدراسة.

دراسة:

نشرت الدراسة في مجلة علوم الأغذية والتغذية ، وقام الباحثون من جامعة طوكيو للطب والأسنان في اليابان بفحص حوالي 500 شخص ، 297 إناث و 184 من الذكور.

وأفيد أن ضغط الدم لدى 94 مشاركا في الدراسة مصابين بارتفاع ضغط الدم غير المعالج أو ارتفاع ضغط الدم قبل انخفاضه بشكل ملحوظ.

انخفض ضغط الدم الانقباضي من متوسط ​​83.3 إلى 80.9 مم زئبق. في حين انخفضت مستويات الكوليسترول الضار السيء لدى 125 من المشاركين في الدراسة من 155 إلى 149.9 ملغم / ديسيلتر ، وفقًا للدراسة.

وفقًا للباحثين ، كانت هذه التأثيرات المفيدة هي نفسها بين النساء والرجال وأيضًا بالنسبة للفئات العمرية المختلفة.

"على حد علمنا ، هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم على علامات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار سنة واحدة وعلى مدى عمرى واسع"، كما ذكر المؤلفون.