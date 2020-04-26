عصير الفجل للقضاء على دهون الأرداف

تراكم الدهون في الجسم أمر مزعج خصوصاً دهون الأرداف. تعالي نتعلم اليوم طريقة عمل عصير الفجل للقضاء على الدهون نهائيًا.

المكونات:

500 جرام فجل

ربع كوب من عصير الليمون

1 ملعقة من مسحوق القرفة

الطريقة:

قومي بتقطيع الفجل إلى قطع صغيرة بعد غسله.

اضيفي الفجل إلى نصف لتر من المياه الدافئة في محضر الطعام ثم قومي بخفق الفجل.

اضيفي عصير الليمون ومسحوق القرفة إلى عصير الفجل واستمري في الخفق حتى تحصلي على عصير الفجل الرائع الذي يساعد في القضاء على دهون الأرداف.

ينصح بتناول 3 أكواب من عصير الفجل يوميًا ولمدة شهر كامل بعد الاكل.