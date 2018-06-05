لمظهر أكثر شباباً جربي عصير المانجو والخيار والسبانخ

عصير المانجو والخيار والسبانخ

تشعر جميع النساء بالانزعاج الشديد من مسألة التقدم في السن وظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد التي تفضح سنها. ولذلك تلجأن لتطبيق كريمات محاربة التجاعيد أو اللجوء لمراكز التجميل والحقن أو الخضوع للجراحات المختلفة. إلا أننا اليوم سنوفر عليك عزيزتي كل تلك المعاناة من خلال أمر بسيط جداً يمكنه أن يؤخر ظهور هذه العلامات.

سنعرفك اليوم على مشروب يساعدك على التخلص من علامات الشيخوخة ويمنحك مظهراً أكثر حيويةً وشباباً إذا ما قمت بتناوله يومياً.

مشروب المانجو والخيار والسبانخ:

المكونات:

- نصف كوب من عصير المانجو.

- ثمرة خيار.

- حفنة من أوراق السبانخ الخضراء الطازجة.

طريقة التحضير:

أزيلي قشر ثمرة الخيار وضعي المكونات جميعها في الخلاط. وستحصلين على عصير رائع غنيّ بالفيتامين A، المثالي لبشرة مشرقة. خالية من البقع والتصبغات الداكنة والنمش وحب الشباب.

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