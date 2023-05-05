عطر أولمبيا سولار من باكو رابان من قوة الشمس‎‎

يلمع اسم باكو رابان في عالم صناعة الأزياء، وذلك لتميزه بطابع ثوري وغير تقليدي من حيث المواد والتصميم والتي نتج عنها مجموعة من الملابس الجاهزة والراقية.

كذلك الأمر بالنسبة لخطوط عطور هذه الدار فعطر أولمبيا سولار الجديد هو عطر متفرد من عائلة عطور الحمضيات والأروماتيك.

مكونات ومميزات عطر أولمبيا سولار:

عطر يعبر عن جمالك الحقيقي والجريء برائحته القوية المستفزة للحواس توليفته الزهرية عبارة عن باقة من زهور ايلانج ايلانج الصينية والتي تضفي طابع منعش الى هذا العطر ويجعلك متلألئة دائماً كالزهور البيضاء في ضوء الشمس.

العطر معزز بانتعاش البرتقال وقشور البرتقال وأيضا أزهار البرتقال البيضاء الراقية والتي دخلت في تصنيع أجمل العطور المعروفة.

والإيلانغ يعبر عن الجانب المتحرر لروحك وشغفك لتحقيق طموحك هو للمرأة القوية والشخصية الحيوية ليبقى برفقتك في كل أيامك الحافلة والمزدحمة.

رائحة جاءت مجددة لما رأيناه من العطور الشمسية المشرقة في الأعوام الماضي مثل عطر شانيل جابرييل ايسينس، أصبحت رائحة الاشراق الموجودة في هذا العطر معززة بنكهات طبيعية أكثر وخضراء.

مميزات واحجام زجاجة عطر أولمبيا سولار:

أما الزجاجة فجاءت بنفس تصميم الاصدارات السابقة للعطر بغطاء أسود فاخر وجسم الزجاجة جاء مزين بأوراق الغار الذهبي واختيرت عارضة الأزياء الأمريكية لونا بيجل كوجه إعلاني للعطر.



العطر متاح بأحجام 30، 50 و 80 مل بسعر يتراوح ما بين 67 دولار الى 116 دولار

