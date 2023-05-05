انطلقي الى أحدث صيحات الموضة للأحذية لهذا الصيف‎‎

مرورا بعواصم الموضة الأربعة خلال عروض أزياء ربيع وصيف عام 2023 كان هنالك تنوع عجيب وتناقضات جميلة في الأحذية التي ستكون رائجة لصيف 2023 القادم فقام المصممون باستلهام وأخذ الكثير من أرشيف الأحذية في عالم تصميم الأزياء فرأينا عودة الى ستينيات القرن الماضي وكانت الثمانينات حاضرة بشكل قوي على منصات عروض الأزياء.

أفضل خيارات الأحذية لصيف مريح وأنيق:

حذاء ماري جين Mary Jane Strap Shoes

إنه وبلا شك الحذاء المريح والأكثر أيقونية على مر التاريخ، حذاء مناسب، بل مثالي للأشخاص قصيرين أو متوسطي القامة ليعطي الطول المطلوب والفائدة العملية فهو حذاء المشهد اليومي المتكرر ولا تترددي باقتناء واحد من أحذية ماري جين المريحة التي ظهرت بداية في الستينيات من القرن الماضي نابعة من فكرة تحرير المرأة والحركات النسوية التي طالبت بانخراط المرأة أكثر بسوق العمل.

وقد شاهدنا هذا الحذاء في عرض كل من برادا وشانيل وعدة عروض أخرى. يسهل تنسيقه اما مع الملابس اليومية أو ملابس السهرات.



حذاء برباط خلفي (ابزيم) Slingback shoes

إن التصميم والابتكار شيئان مهمان للحصول على تصاميم جديدة وللظهور دائما باطلالات متجددة ومبتكرة لكن لا بد دائما من العودة الى الجذور فنجد في هذا المصمم أن المصممين والمدراء الابداعيين كانو أوفياء تجاه أرشيف بعض التصاميم الأيقونية والذي يحرصون على جعلها دائما عصرية وجديدة كحذاء سلينج باك المريح الذي سيطر على ممشى عرض العلامة التجارية الشهيرة ميو ميو وفيرراجامو وألتازورا.

حذاء راقي غير متكلف وبسيط وسهل التنسيق.



الأحذية الشفافة Sheer Shoes

أجل، فالأقمشة الشفافة عادت من جديد الى الواجهة بعد انقطاع لفترة طويلة فرأينا منصات عرض كل من سيمون روتشا، فالانتينو بقيادة بيارباولو باتوشلي ولويفي مليئة بتصاميم أحذية شفافة تكشف عن القدم في اشارة الى موضة أحذية ساندريلا التي كانت رائجة عام 2011.

أحذية شبكة سيد السمك Fishnet Footwear

بتصاميم متنوعة منها ما جاء مستوحى من الجوارب ومنها ما يمتد الى فوق منطقة الركبة جاءت تصاميم تكشف عن جمال الساقين ما بين اللون الأبيض والذهبي والبيج. أحذية تنسق مع الاطلالات المسائية والنهارية بحسب طول امتداد الحذاء وطبيعة المادة المصنوع منها. ممشى عرض شانيل وستيللا مكارتني كانا خير برهان على جمالية هذا التصميم المبتكر.