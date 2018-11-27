5 طرق للحصول على عطر ثابت يدوم في الشتاء

هل تبحثين عن طرق لجعل عطرك يدوم لفترة أطول؟ هذه النصائح ستضمن لك روتينك اليومي.

1. ضعي العطر بعد استحمامكِ:

أفضل وقت لوضع العطر بعد حصولكِ على حمام دافئ، حيث ستكون مسام جسمك مفتوحة لأن الجسم دافئ، مما يجعله يحتفظ برائحة العطر لفترة أطول.

2. استخدمي الڤازلين مع العطر:

ضعي القليل من الڤازلين في الأماكن التي ترشين عليها العطر عادةً، سيحتفظ الڤازلين بالعطر ويجعله يدوم لفترة أطول.

3. استخدمي اللوشن الخاص بالعطر:

تأتي معظم العطور مع مرطب الجسم وسائل الاستحمام الخاص بها، واللذين إذا ما قمتِ باستخدامهما في غسل وترطيب جسمك، ثم رششت العطر عليهما سيحافظان على رائحة العطر لفترة أطول.

4. رشي العطر على أماكن النبض في الجسم:

مثل المرفقين والرقبة، فهذه الأماكن عادةً ما تحتفظ بالعطر لفترات أطول، وبمجرد فركها تتجدد رائحة العطر مرة أخرى.

5. رشي العطر على جسمك والطبقات الداخلية من ملابسكِ:

بهذا ستحبسين الرائحة تحت طبقات الملابس، فتتبخر في وقت أطول ويدوم عبيرها طويلًا.