1- Lime Basil And Mandarin Cologne: تفيض هذه القارورة من Jo Malone بشذى رائع يجمع بين الكياسة والاحساس المرهف. يحتوي هذا العطر على اللايم والمندرين مع نفحة من الحبق الاخضر الطازج الذي يمنحه هوية مميزة.

2- Louis Vuitton Le Jour Se Lève: رشة واحدة من هذا العطر الايقوني، تنقلك الى بستان من الحمضيات واشجار المندرين. يحتوي هذا العطر في طياته على نفحات من البرغاموت والماغنوليا والياسمين والمسك الذي يعزز الشعور بالانتعاش والنظافة.

3- Chance chanel: صحيح ان هذا العطر ليس جديدا لكن العودة اليه في موسم الصيف ليست سيئة على الاطلاق، بما انه بفوح بانتعاش لا مثيل له! يحتوي هذا العطر على نغمات رائعة من الحمضيات والاناناس فيما القلب يتكئ على الياسمين والايريس. اما القاعدة تتركز على العنبر والباتشولي والفيتيفير والمسك، مما يضمن ثبات العطر واستمراره ساعات طويلة.

4- Victoria’s Secret Lemon Escape: تحتوي هذه القارورة الصيفية بامتياز، على مزيج رائع من الحامض وجوز الهند. باختصار عطر يعكس ايام الصيف المشمسة!