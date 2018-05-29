كيفية اختيار روائح العطور المناسبة لفصل الصيف؟

عطور الصيف تختلف عن عطور الشتاء

العطور تتأثر بالمواسم، فهناك عطور للشتاء وعطور للصيف، نعم، وتختلف رائحة هذه العطور من شخص لأخر أيضاً. ولكن كيف اعرف الطريقة الأمثل لاختيار العطر المناسب لشخصيتي وبشرتي. تعالوا لنتعرف على التفاصيل:

نصائح هامة قبل شراء العطور الصيفية:

* الكثير منا يتغاضى عن نسبة العطور النقية التي يتم تضمينها في الخليط العطري. ومع اقترابنا من أشهر الصيف ، من المهم اختيار رائحة تحتوي على تركيز عالٍ من العطر النقي لضمان ثبات وقوة الرائحة ضد الحرارة والرطوبة.

* إذا كنت تفضل الروائح الخفيفة، يمكنك اختيار رائحة الزهور. يمكنك أيضا الاختيار من الروائح البحرية والنعناع أو "الحمضيات". إنها مثالية لإحساس منعش، كما تساعدك أيضًا في التغلب على الظروف الرطبة. أما إذا كنت تفضل الروائح القوية والترابية، فيمكنك اختيار عطور تحتوي على خشب الصندل.

* عند اختيار العطر ، من المهم أخذ عينات منه خارج المتجر، لا تتأثر برائحة المتجر. امشي خارج المتجر ، قم بإنجاز بعض الأعمال ثم عد مرة ثانية لشم العطر وستعرف ما اذا كان مناسبا لك أم لا.

* من المهم التحقق من محتويات العطر، تأكد من أن العصائر والمواد الأساسية مثبتة وغير ضارة للجلد. حرارة الصيف تجعلنا أكثر عرضة للطفح الجلدي وغيرها من الظروف غير المريحة بسبب حساسيتنا المتزايدة خلال الوقت.

* تأكد من أنك قمت بمقارنة وأخذ عينات من أنواع مختلفة من العطور من أجل اختيار أفضل. العطر هو استثمار يدوم طويلاً ، لذا تأكد من أنك ستستمتع بالرائحة طوال الصيف.