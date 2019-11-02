علاجات منزلية سهلة لتوهج بشرة فوري

مع اقتراب موسم المهرجانات، قد يكون لديك سبب جيد لتدلل بشرتك ببعض المكونات من مطبخك. يمكن استخدام العسل وماء الورد والكركم ، إلخ ، لإعداد أقنعة الوجه السريعة ، والتي يمكن أن تساعد في التخلص من الزيت الزائد وتنظيف بشرتك.

3 أقنعة للوجه لتوهج جذاب:

جربي بعض هذه العلاجات المنزلية السريعة التي لن تؤدي إلى ترطيب بشرتك فحسب بل ستساعدك أيضًا على التخلص من أي فائض من الزيت. بادئ ذي بدء، جربي قناع الحليب والعسل. ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق. يشطف بالماء، وهذا يساعد على ترطيب بشرتك.

مزيج فعال آخر، هو مزيج من ماء الورد والميتان مولتي. يمزج الاثنين، ثم يوضع ويترك لمدة 10 دقائق، ويشطف. سوف يساعدك هذا الخليط على التخلص من الزيت الزائد على بشرتك.

أخيرًا، استخدم مزيجًا من عصير الليمون والعسل والصبار لإحياء البشرة المتعبة. هذا القناع سوف يعطي وجهك توهج طبيعيا فوريا. يوصى بمزيج من العسل والكركم والشوفان لتفتيح البشرة الفاتحة. أفضل جزء هو أن كل هذه المكونات متاحة بسهولة وهي اقتصادية للغاية.