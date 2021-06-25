علاجات منزلية طبيعية ولطيفة لتقليل ظهور التجاعيد.. تعرفي عليها

يتجه المزيد من النساء لاستخدام زيت الزيتون والفازلين وتدليك الوجه وغيرها من العلاجات المنزلية لتقليل ظهور التجاعيد. قد لا تكون هذه العلاجات الطبيعية المضادة للشيخوخة فعالة مثل البوتوكس أو الفيلر، لكنها ألطف على الجلد.

من ناحية أخرى، قد تحتوي منتجات العناية بالبشرة التقليدية على العطور والبارابين ومكونات قاسية أخرى، وقد تضر بشرتك على المدى الطويل.

ولهذا، يوصي الخبراء بالمنتجات الطبيعية المضادة للشيخوخة، لأنها غالباً ما تكون أكثر أماناً وفعالية من تلك التي تباع في المتاجر الكبرى. ومع ذلك، إذا كان لديك تجاعيد خفيفة فقط، فعليكى تجربة العلاجات المنزلية أولاً.

الصبار

الصبار، على سبيل المثال، قد يقلل من تجاعيد الوجه ويرطب بشرتك، وكشفت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة Clinical و Cosmetic و Investigational Dermatology، الطبية، أن الصبار يزيد من إنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك، والذي بدوره يبطئ الشيخوخة.

كما يعمل كلا من زيت الجوجوبا وزيت الأرغان والأفوكادو والعلاجات المنزلية الأخرى علي الحد من التجاعيد الخفيفة أيضاً، ولا تنسي أبداً أن نظامك الغذائي وعادات أسلوب حياتك يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.

الزيوت الطبيعية تبطئ الشيخوخة

يمكن لزيت الأرغان وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والزيوت الطبيعية الأخرى أن تصنع العجائب لبشرتك. على الرغم من أنها ليست فعالة مثل الرتينويدات الموضعية، إلا أنها يمكن أن تحمي بشرتك من الأكسدة وتقلل التجاعيد.

من جهته، قال طبيب الأمراض الجلدية Adarsh Vijay Mudgil لصحيفة " Well + Good"، بالإضافة إلى أنها تعمل كمرطب طبيعى للبشرة ، فإن هذه الزيوت تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد الجسم على مكافحة السموم البيئية.

زيت الجوجوبا

يساعد زيت الجوجوبا في إصلاح حاجز الجلد وإبطاء عملية الشيخوخة. كما أنه يحتوي على تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

وعند استخدامه موضعياً، قد يساعد في علاج التهابات الجلد وحب الشباب والتهاب الجلد الدهني. كما يحتوي أيضاً زيت بذور العنب وزيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت اللوز على خصائص مضادة للشيخوخة.

يعمل الإجهاد التأكسدي على تسريع عملية الشيخوخة، مما يؤدي إلى تكوين التجاعيد والخطوط الدقيقة. الزيوت الطبيعية، وخاصة تلك المذكورة أعلاه، غنية بالفيتوستيرول وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة الأخرى التي تعمل على تحييد الجذور الحرة.

قد تقوي هذه المركبات أيضًا حاجز الجلد وتحمي من التلف الضوئي، والذي قد يساعد بدوره في منع وتقليل التجاعيد.

وأخيراً، هناك بعض الزيوت التى يمكن وضعها مباشرة على الجلد، بينما يجب تخفيف البعض الآخر قبل الاستخدام.

الأفوكادو

تغذي هذه الفاكهة الكريمية بشرتك مع تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنها غنية بفيتامينات C و E، وتحمى ثمرة الأفوكادو بشرتك من الإجهاد التأكسدي الذى يساعد علي تأخير الشيخوخة. كما أنه مصدر ممتاز لمادة اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على مرونة الجلد.

تدليك الوجه

كما اتضح، قد يكون أحد أفضل العلاجات المنزلية لتقليل ظهور التجاعيد. يمكن أن يقلل هذا العلاج الذي مضى عليه قرون من الانتفاخ، ويجعل بشرتك مشدودة، ويزيد من تدفق الدم. والمزيد من الدم إلى الجلد يعني المزيد من الأكسجين إلى الجلد، كما أن تدفق الدم يجلب أيضاً المزيد من العناصر الغذائية. كما يحفز تدليك الوجه المنتظم أيضاً إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى بشرة أكثر شباباً.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

السمنة قد تزيد خطر المضاعفات طويلة الأمد لكورونا

الفطر الأسود... الأعراض،العلاج، طرق الوقاية