الاطلالة الجديدة افضل علاج لاكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة سببه التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة

تصاب العديد من النساء وبالأخص الأمهات الجدد بحالة من الحزن الشديد أو الاكتئاب الذي يحدث عادة في الأيام الأولى بعد الولادة وقد يستمر لعدة أسابيع أو اشهر، وينصح خبراء الصحة النفسية بعدم ترك الام الجديدة لوحدها في هذه الفترة، والاهتمام بها تماما كالاهتمام بالطفل، لان الحالة النفسية السيئة في هذه المرحلة قد تؤثر سلبا على صحتها ودر الحليب واهتمامها بالمولود الجديد ومن النصائح الجميلة التي يقدمها الخبراء هو قيام الام بتغيير جذري لشكلها الخارجي مثل قص الشعر أو تلوينه أو الحصول على جلسة تدليك أو عناية بالاظافر لما في ذلك من فوائد عديدة تساهم في رفع معنويات الام الجديدة وتزيدها قوة وطاقة إيجابية، وثقة بقدرتها على الاهتمام برضيعها

وبالإضافة الى ذلك يزيد قص الشعر من إفراز هرمون السعادة.

جدير بالذكر أن اكتئاب ما بعد الولادة سببه التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة ويجب التعامل معه بأنه حالة عابرة. وعدم حصول المرأة على وقت للعناية بنفسها من أسباب حدوث اكتئاب ما بعد الولادة، ولذلك قص الشعر يشعرها بجمالها وبأنها لا زالت أنثى مرغوبة.