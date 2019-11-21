علاج الأيورفيدا المنزلي لعلاج السعال الجاف

لا يوجد شيء مزعج أكثر من السعال الجاف في فصل الشتاء. السعال الجاف المستمر لا يمكن أن يسبب تهيجًا للحلق فحسب ، بل يمكن أيضًا أن يعيق سير العمل اليومي. ولا يأتي السعال الجاف دائمًا بسبب التغير في الموسم ، بل يمكن ان تلعب المواد المسببة للحساسية أو الملوثات أو المواد السامة دورا في حدوث التهيج.

في معظم الحالات ، يتناول الأشخاص الأدوية دون وصفة طبية ويستخدمون العلاج بالبخار، ولكن بعض العلاجات المنزلية الطبيعية يمكن أن تقلل أيضًا من تواتر السعال ويمكن أن تهدئ من التهاب الحلق.

الايورفيدا العلاج المنزلي:

وفقًا للأيورفيدا ، قد يكون شاي تولسي (شاي الريحان) مفيدًا للغاية في توفير الراحة من السعال الجاف. تستخدم أوراق الريحان بشكل تقليدي في العديد من أدوية الايورفيدا. فهي تساعد على تعزيز المناعة ولها خصائص مطهرة ومسكنة. توفر هذه الأوراق أيضًا الراحة من التهاب الشعب الهوائية التحسسي والربو وأمراض الرئة الأخرى. قد يؤدي شرب شاي الريحان يوميًا (وخاصة خلال فصل الشتاء) إلى منع ظهور الهالات السوداء وحب الشباب والطفح الجلدي ومشاكل الجلد الأخرى. بصرف النظر عن هذا ، فإن شاي الريحان غني بالمواد المغذية مثل فيتامين K ، الذي يمكنه حماية الأعضاء والأنسجة من الإجهاد الكيميائي والفيزيائي.

كيفية صنع الشاي الريحان:

المقادير:

7-10 أوراق ريحان

2-3 قرنفل

2-3 حبات الهال

300-ل500 مل من الماء

عسل (اختياري)

الوصفة:

أضف ماء في مقلاة وضعه على نار عالية. أضف الآن أوراق الريحان والقرنفل وحبوب الهال واتركها تغلي لمدة 5-7 دقائق. الآن إزالة المقلاة وقم بتصفية الشاي في كوب. يمكنك إضافة العسل إلى هذا الشاي للنكهة.