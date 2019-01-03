أهم الطرق للتخلص من الإحباط في العمل

يجب اللجوء إلى مكان مريح وهادئ

الإحباط والفشل ممتزجة في طينة الإنسان كما أن النجاح والتفوق من مقوماته.، قارئي العزيز إذا أصابك التوتر ووصل بك إلى حد الاحباط في مهمة ما وشعرت بالعجز والاستسلام والرغبة في العزلة والتقوقع في همومك فمعنى ذلك أنك وقعت في شباك الاحباط وعلينا عدم الاستسلام لهذا العدو المعيق للنجاح والتقدم، والذي يعد من أخطر العوامل التي تصيب الأنسان في مجالات مختلفة في الحيات باستمرار لان للاحباط سلبيات قاتلة تظهر في كل ميدان يتعلق به وخذلك من اعماق الروح وإلى مظاهر السلوك حتى يجعل من الشخص السوي والشاب القوي في سجن الهموم والاحزان ويجعله عاجزاً عن الإنجاز فالاحباط حالة نفسية وشعورية تهجم على الذات حين يتعرض لضغوط في أي مجال من مجالات الحياة لا يستطيع المقاومة والمواجهة .

ولها مراحل اربع :-

1- التوتر لايعرف ماذا يفعل .

2- التخبط - أي عدم السيطرة على الموقف .

3- الاستسلام وهو الشعور بالعجز .

4- الإحباط والقعود عن كل المحاولات .

وللتغلب على حالة الاحباط وعدم الياس امام مؤثراته يجب اتباع الوصايا التالية :

1- اللجوء إلى مكان مريح وهادئ .

2 ـ خذ جلسة من جلسات الإسرخاء مع اتباع عملية التنفس بأخذ شهيق عميق وزفير بطيء .

3 ـ اتصل بصديق صادق لتفريغ الأسباب الرئيسية لإحباطك .

4 ـ حسن الظن بالله والدعاء منه مع محاولة البكاء لانه يريح الضمير و يسلى القلب .

5 ـ التسلية إلى الأماكن المفتوحة والهواء الطلق و المناظر الجذابة ايضاً مع صديق صالح .

6 ـ تدريب الذات على الصبر و التحمل و استيعاب المشاكل .

7-تخفيف الضغوط بالتأمل الواعي في أسبابها الرئيسية والثقة بأن اكثر المشاكل لاتقع في دائرة المستحيل .

8 ـ الإشتغال بالهوايات المرغوبة لأنها تجعل الشخص أكثر اطمئنانا مثل القراءة المفيدة والهادفة او العمل في الحديقة البيتية او الانمداج في بعض البرامج الكومبيوترية او محاولة العمل في مجالات اخرى اكثر تمكناً وابداعاً .

9- التفكير في مشاكل الاخرين لتقوية الهمة وعظم المسؤلية ولايجوز بـاي حال من الاحوال ان يتنازل امام شبح الإحباط .

10 ـ التفكير في تجارب الآخرين الصامدة وكيف قاوموا الظروف الصعبة والحالات الحرجة.

11 ـ الحفاظ على التوازن الذاتي : - من ساعات النوم ونوعية الغذاء وبرامج الترفيه والاختلاط الواجب .

12-تجديد الهمة والتحدث الجرئ مع الذات يجب ان اصنع النجاح من الفشل وأن اجعل الفشل تجربة وتمهيداً لمسيرة.

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