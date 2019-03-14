ماسك الفاصوليا لعلاج بشرتك الدهنية...جربيه!

كرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع وستحصلين على نتيجة خلال أسابيع قليلة

تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة عالية من البروتين والألياف لذلك تهضم ببطء وتقلل من رغبة الجوع. أما حمض الفوليك في الفاصولياء فيساعد على تحسين صحة القلب ويفيد النساء الحوامل.

كما تحتوي الفاصوليا البيضاء على مواد مضادة للأكسدة التي تمنع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة وتحميها عند التعرض لأشعة الشمس حيث تعالج الإلتهابات التي تحدث بالجلد نتيجة التعرض للشمس وقد تؤدي إلى التجاعيد. بالإضافة إلى ذلك تمد الفاصوليا البيضاء الجسم بالنحاس والزنك والبروتينات التي تمنح الصحة والحيوية للشعر والأظافر، لذا إحرصي عزيزتي على أن تنوّعي مائدتك بأشهى المأكولات منها.



ولمعالجة البشرة الدهنية، ننصحك بتجربة قناع الفاصولياء الذي يعمل على معالجة بشرتك من الإفرازات الزائدة ويزيل الشوائب عنها. وإليك مقاديره وطريقة تحضيره:



إطحني ملعقتي طعام من الفاصولياء حتى تصبح بهيئة بودرة ناعمة. أضيفي اليها القليل من الماء الساخن مع بضع قطرات من الحامض. إدهني الماسك على البشرة الدهنية لمدة 20 دقيقة ثم أزيلي القناع بالماء الفاتر بعدها إشطفي وجهك بالماء البارد.



كرّري هذا الماسك مرتين في الأسبوع، وستحصلين على نتيجة مدهشة خلال أسابيع قليلة.



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