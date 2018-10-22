كيف يمكنك التغلب على التفكير الزائد؟

من الطبيعي أن التفكير الزائد يأخذ الشخص بعيداً ويجعله غير واع

الحمد لله تعالى الذي خلَقنا وأحسن خلْقنا و سخَّر لنا ما في هذا الكون الواسع لخدمتنا، وما ميَّزنا به الله سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات العقل ؛ فهو من أعظم النعم التي منّ الله بها علينا ، فبهذا العقل ندرك الحقائق ، ونميِّز بين الحق والباطل ونستطيع الوصول إلى مصالحنا ونبتعد عن كل ما قد يضرنا. وقد أمرنا الله تعالى أن نستخدم العقل في التفكُّر والتفكير فوظيفته التي خُلِق من أجلها هي التفكير وليس تعطيله وعدم استخدامه ، يجب على الإنسان التفكُّر والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه ، قال تعالى في القرآن الكريم ((هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون )) سورة الزمر – آية9 ، فالتفكير يرقى بالإنسان ويجعله يستحق آدميته ، وذلك يؤدي إلى إرتقاء المجتمع .

1- خلق الوعي:

من الطبيعي أن التفكير الزائد يأخذ الشخص بعيداً ويجعله غير واع بكونه منهمكا في التفكير،إن خلق الوعي ينطوي على الإعتراف بدوائر التفكير السلبي عندما تحدث، وأن يكون متعمد الوعي بالتفكير الزائد، سيمكنك التحكم في وقف التفكير الزائد عندما ترصد أفكارك وتصرفاتك. تأكد من عدم الحكم على أفكارك أو القلق من التفكير الزائد.

2- ارتداء رباط مطاطي لمقاطعة نمط التفكير:

إن وعيك بمدى تفكيرك الزائد يجعلك قادراً على وقفه، إضافة إلى ذلك، يمكنك مقاطعة نمط التفكير عن طريق عمل شيئاً بدنياً. ارتدي رباطاً مطاطياً حول الرسغ ليذكرك بتفكيرك الزائد. كلما وجدت نفسك منهمكا في التفكير الزائد عليك بشد الحزام المطاطي برفق. يمكنك أيضا تبديل خاتم الأصبع أو الساعة من يد الى اخرى لاستدعاء أفكارك مرة أخرى إلى الواقع. قل لنفسك بصوت عال “توقف”أثناء تغييرك لمكان الخاتم أو الساعة أو أثناء شد الرباط المطاطي. افعل هذا التذكير البدني باستمرار.

3- استبدال الأفكار السلبية:

هناك نصيحه أخرى للقضاء على التفكير السلبي وهو استبدال نمط تفكيرك السلبي بتفكير إيجابي بعد مقاطعة نمط تفكيرك الزائد، كرر تفكيرك الإيجابي مرات عديدة بصوت عال أو بدون صوت داخل عقلك. إذا استمر تفكيرك الزائد وقت أطول، عليك بتكرار هذه العملية مرات عديدة. مع الوقت، ستتغلب على عادة التفكير السلبي.

4- التحدث إلى شخص موثوق به:

هناك أيضا حل آخر للقضاء على التفكير الزائد وهو مشاركة أفكارك السلبية مع شخص تثق به، يمكن هذا الشخص أن يكون بمثابة المدرب، الناصح، المستشار أو الصديق. مثل هذه الأشخاص يمكنهم مساعدتك على تحديد إذا كنت مبالغ في التفكير أم لا، ويمكنهم أيضا مساعدتك على التحرر من الأفكار السلبية. عليك باستشارة الطبيب إذا كان تفكيرك الزائد مرتبط بنواح صحية. قد تكون مشكلتك ليست بهذا السوء كما تظن وكل ما تحتاجه فقط هو شخص يؤكد لك أنك على ما يرام.

5- شغل النفس:

إن المبالغة في التفكير تغيبك عن الأحداث الحاضرة المحيطة بك. فالإبقاء على عقلك منشغلاً يجنبك الأفكار السلبية. أي شيء يتطلب الإنتباه قد يساعدك. وقد يتنوع هذا الإنشغال بين ترتيب كتبك ترتيب ابجديا او الرسم او حساب مصاريفك السنوية. بهذه الطريقه ستتحكم تدريجيا في أفكارك حتى تصل إلى هدفك المنشود.

6- التمرين الرياضي:

أثناء التفكير الزائد، لا يمكنك الشعور أنك تتمرن حتى تأتيك الافكار السلبية وتمتص طاقتك العاطفية والعقلية. على كل حال، إذا كنت تفكر في القضاء على تفكيرك الزائد فان التمرن هو حل من الحلول. بالإضافة إلى زيادة الثقه بالنفس فإن التمارين الرياضية تعمل على زيادة إفراز هرمون الأندروفين والسيرتونين اللذان يقللان أعراض القلق والإكتئاب، عندما تركز في اداء التمارين الرياضية فذلك يصرف ذهنك عن الأفكار السلبية. فعندما تتملكك الأفكار الزائدة عليك القيام بعمل بعض تمارين اللياقة البدنية أو ركوب الدراجة أو الجري لمدة نصف ساعة.

7- اتخاذ القرار:

احيانا ياتي التفكير الزائد من العجز عن اتخاذ قرار مهم. سواء كان طلاقا او عرض وظيفي فان القرار يكون صعبا. قد تحتاج الى ان تحلل بعض النتائج المحتملة حتى تصل لدرجة عدم الاكتراث لشيء. انسب حل هو ان تحدد وقتا لنفسك سواء كان نصف ساعة او ساعتين لتفكر في كل شىء حول موضوع ما وعندما يقارب الوقت على الانتهاء اتخذ القرار بلا أي تردد.

8- التدوين:

احدى طرق التخلص من الافكار السلبية هو تدوينها في ورقة ثم الالقاء بها بعيدا. يمكنك ايضا ان تضع لنفسك محصلة للتفكير الزائد بمعدل من واحد لعشرة، أي ان عشرة هو المستوى الاعلى في التفكير الزائد. سجل لنفسك لمدة اسبوع كامل لترى اذا كان معدل تفكيرك الزائد يقل ام لا.

9- التدرب على انتباه العقل المتعمد:

أثناء التفكير الزائد لا يستطيع المرء الإتصال بحاضره، إحدى طرق التخلص من التفكير الزائد هو أن تدرب عقلك على الإنتباه المتعمد، إن ذلك يتضمن التأمل وهو أن تركز في اللحظة الحاضرة دون محاكمة لذاتك. فقط تعرف على أفكارك السلبية ثم تخلص منها على الفور. إذا احتجت إلى المساعدة يمكنك إلى اللجوء إلى شخص جرب العلاج المعرفي القائم على انتباه العقل أو تعلم تقنيات التأمل مثل عملية الإسترخاء الذهنية.

10- قوم بالفعل في الحال:

كيف تتخلص من التفكير الزائد؟ افعل ما تفكر به، قد يبالغ الناس في التفكير في المهام الصعبة الموكلة اليهم. الخدعه هنا هي في المبادرة بالبدء في المشروع الذي تود عمله بدلاً من التفكير والقلق حوله، ركز على هدفك وحدد مواعيد لما تود القيام به حتى تتمكن من حل كل مشكله في وقتها المحدد، التحرك خطوة بخطوة سيجعلك تجتاز مبالغتك في التفكر بالأمر.

11- التوقف عن محاولة الوصول إلى الكمال أو السيطرة على كل شيء:

يفكر الناس في الأمور تفكيراً مبالغ به حتى يحققون نتائج مثالية، فأنت تأخذ بعين الإعتبار كل الإحتمالات حتى تتجنب السقوط، أنه من الهام أن تحفظ في عقلك أن جميع الأشخاص اللذين انجزوا أشياء عظيمة قد اخطئوا في بعض النقاط. فمن المستحيل السيطرة على كل شيء وتجنب أي نوع من أنواع الخطأ.

12- إن التفكير نعمة من نعم الله التي تمكن الإنسان من العمل بالأفكار والمفاهيم: فالتفكير يؤدي إلى المنطقية والحكمة في اتخاذ أي قرار وفي تشكيل الآراء. ولكن لسوء الحظ ومع هذه النعمة العظيمة قد نصاب بلعنة التفكير الزائد التي تعتبر واحدة من الأنشطة المميته التي يقوم بها العقل.

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