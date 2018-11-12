7 حلول سهلة لعلاج الحازوقة المستمرة

إحبسي أنفاسك تماماً كعمل الكيس الورقي

من الأمور المزعجة التي قد تحصل للمرء هي الحازوقة، وغالباً ما تحدث هذه الحالة في أوقات حرجة كمثل تناول الطعام مع الأصدقاء، المشاركة في اجتماع أو في الصف. ويختبر الإنسان الحازوقة نتيجة انكماش غير طوعي ومفاجئ للحجاز الحاجب، ما العمل عندها؟ هناك حلول عديدة لعلاج الحازوقة وإليك في ما يلي أهمها وأسهلها:

- تنفّسي داخل كيس ورقي: في كل مرة تتنفّسين داخل الكيس سيأخذ جسمك ثاني أكسيد الكربون الذي قد أخرجه ما سيساعد في تهدئة الحازوقة من خلال زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في مجرى دمك.

- إحبسي أنفاسك: تماماً كعمل الكيس الورقي الذي ذكرناه سابقاً، إنّ أخذ نفس وحبسه سيساعد في منع خروج ثاني أكسيد الكربون من جسمك ما سيعالج الحازوقة.

- مضمضي بالماء والثلج: ضعي القليل من الماء في فمك وبعض قطع الثلج وقومي بعملية المضمضة.

- إضغطي برفق على صدرك من خلال التركيز على الحجاز الحاجب.

- مصّي قطعة من الليمون من خلال وضعها على لسانك والتعامل معها كما لو أنّها قطعة من السكاكر.

- إشربي الماء البارد شيئاً فشيئاً وببطء.

- ضعي إصبعاً في كلّ أذن من أذنيك لحوالى 30 ثانية، وإذا كنت في مكان عام فبإمكانك الضغط لبعض الوقت على المنطقة الواقعة خلف أذنك ما سيساهم في إرسال إشارة إلى الدماغ للمساعدة في تأمين إسترخاء الحجاز الحاجب.

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