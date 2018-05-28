طبيب البوابة: وصفة فعالة لعلاج السعال

هل تعاني من السعال والبلغم الذي لا يذهب بسهولة؟ لا تقلقي لدينا الحل. والمكون متوفر ورخيص ولذيذ أيضاً. تعرفي على الجزر المكون الرائع الذي سيزيل البلغم بفعالية.

لطالما كان شوربة الجزر علاجًا شعبيًا للبرد والإنفلونزا ، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك ، يمكنك أيضًا تجربته كعلاج للسعال.

تحتوي معظم أدوية السعال على لون اصطناعي ونكهة اصطناعية ومواد حافظة. في حين يمكن للعلاج الذي نقدمه لك أن يعالج السعال دون آثار جانبية.

لماذا الجزر؟

الجزر غني بالعناصر الغذائية وتحتوي على الفيتامينات A و C و K وكذلك مستويات عالية من البوتاسيوم .

لقد عرف الخبراء منذ فترة طويلة أن فيتامين (أ) يلعب دورًا في العدوى ويحافظ على الأسطح المخاطية (مثل رئتيك) عن طريق التأثير على فئات فرعية معينة من الخلايا التائية والخلايا البائية والسيتوكينات.

في حين يساعد فيتامين ج على تعزيز جهاز المناعة.

أما العسل فيملك خصائص مضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا.

في حين إضافة القليل من الزنجبيل سيساعد أيضا في الحد من الالتهابات وتخفيف الألم.

شراب الجزر السعال:

المكونات:

½ كيلو من الجزر

3-4 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم الطازج

الطريقة:

يُقطّع الجزر إلى قطع صغيرة ويوضع في قدر صغير ويُضاف الماء حتى يتم تغطيته بالكامل.

يطهى على نار متوسطة.

بمجرد أن يغلي، يُضاف الزنجبيل ويُترك حتى يغلي الجزر.

يصفى المزيج حتى تتخلص من الماء.

يخلط الجزر والزنجبيل حتى يصبح ناعما.

عندما تكون المياه فاترة ، يضاف العسل ويقلب حتى يذوب.

يضاف الماء إلى الجزر المهروس ويمزج مرة أخرى حتى يصبح ناعما.

يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

ويؤخذ منه يوميا.