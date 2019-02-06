اصنعيه بنفسك: شراب طبيعي لعلاج السعال

شراب طبيعي لعلاج السعال

هل تعاني من نوبة حادة من البرد والسعال ؟ هل أنفك مزكوم لدرجة أنك لا تستطيع التنفس بشكل صحيح وأن صوتك يتغير؟

المعاناة من البرد امر مزعج جدا خصوصا اذا كنت تدرس أو تعمل، فلا مفر من العطس في حضور الزملاء.

لا تقلق لدينا الحل الأمثل لك.

قبل أن تشربي الاقراص، نقدم لك علاج منزلي سهل لعلاج مشاكلك سيساعدك أيضًا على تهدئة حلقك بشكل طبيعي.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

2 رشة من الزنجبيل المبشور

3 كوب واحد من الماء

4 ملعقة صغيرة من العسل

5 رشة واحدة من الفلفل الأسود

6 ملعقة صغيرة من خل التفاح

الطريقة:

ضعي كل المكونات على الموقد وأغلي الخليط. خزني المزيج في جرة زجاجية محكمة الإغلاق.

فوائد الشراب:

بينما يساعد الفلفل الأسود في مكافحة العدوى ، يساعد العسل الخام في تخفيف السعال. علاوة على ذلك ، يساعد الزنجبيل في التخلص من السموم في جسمك.

أفضل طريقة للحصول على هذا الشراب هو تناوله ثم شرب كوب من الماء بعده. يجب أن تتأكد دائمًا من أن جميع المكونات المذكورة أعلاه لا تسبب الحساسية.