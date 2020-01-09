علاج الشخير في هذا المشروب الدافئ

هل تعاني من الشخير؟ هناك عدة اسباب للشخير ولكن اذا لم تجد بها اي سبب مرتبط بحالتك فنحن ننصحك بتجربة هذا المشروب العلاجي الطبيعي.

مشروب الكركم

يلعب مسحوق الكركم دورًا هامًا في علاج الشخير بنسبة كبيرة، حيث يُعتبر الكركم مضاد حيوي قوي وفعال.

الكركم مطهر رائع لعلاج الالتهابات التي تصاب بها أغشية الأنف، هذا يساعد على تخفيف الإصابة بالشخير. حضري هذه الوصفة المكونة من ملعقتين من مسحوق الكركم وأضيفيهم إلى كوب من اللبن الدافئ، ويتم شربه يوميًا قبل النوم بنصف ساعة. حيث تعمل هذه الوصفة على تقوية الجهاز المناعي وزيادة القدرة على التنفس بصورة طبيعية.