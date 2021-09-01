علاج الوخز بالإبر للحامل.. هل هو آمن؟

في بعض الأحيان، يمكن أن يشعرك الحمل بمزيج من المشاعر ما بين الفرح والإثارة وما بين الأوجاع والآلام وغيرها من الأمور الأخرى.

وفي الواقع، تلجأ بعض النساء الحوامل إلى الطب البديل للحصول على الراحة ولتخفيف غثيان الصباح وآلام الظهر ومختلف المشكلات الأخرى خلال الحمل بعيدًا عن الأدوية، ويعد علاج الوخز بالإبر علاج تقليدي تم استخدامه في الثقافات الآسيوية لآلاف السنين.

لذا لمعرفة المزيد حول علاج الوخز بالإبر للحامل، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر والأبحاث وراء استخدامه أثناء الحمل، تابعي معنا المقالة حتى النهاية.



الغرض من علاج الوخز بالإبر أثناء الحمل

يتضمن الوخز بالإبر إدخال إبر معدنية صغيرة في الجلد في نقاط محددة من الجسم، وأثناء تحفيز هذه النقاط يحاول المعالج موازنة قوى الين (الباردة والبطيئة) واليانغ (الساخنة والمثيرة) في الجسم للسماح بتدفق قوة الحياة.

وربما سمعت عن استخدام الوخز بالإبر أثناء محاولتك الإنجاب، خاصة كجزء من التلقيح داخل الرحم أو الإخصاب في المختبر، إلى جانب هذا التطبيق تدور الكثير من الأبحاث حول الوخز بالإبر أثناء الحمل وقدرته على تخفيف غثيان الصباح، وتشمل الاستخدامات المحتملة الأخرى لهذا العلاج أثناء الحمل بهدف تخفيف وعلاج ما يلي:

الغثيان والقيء الشديد

آلام الظهر والحوض والرقبة

- التوتر والقلق

الصداع

الأرق

الاكتئاب

عسر الهضم

الإمساك

تسمم الحمل

آلام المخاض

الحث على المخاض

هل علاج الوخز بالإبر للحامل آمن؟

في الواقع يتم في الوقت الحالي إجراء المزيد والمزيد من الأبحاث حول الوخز بالإبر واستخدامه أثناء الحمل، والمعلومات الحالية تشير إلى أن الوخز بالإبر آمن نسبيًا لمعظم الحوامل، وأن التفاعلات الشديدة أو المضاعفات نادرة، ولكن قد تكون هناك مضاعفات خفيفة بالنسبة للبعض مثل ألم أو تورم عند نقطة إدخال الإبرة والتي لا تدوم طويلًا.

وهناك أيضًا بعض النقاش حول بعض نقاط الوخز بالإبر التي يجب تجنبها أثناء الحمل، وذلك لأنها قد تؤدي إلى نتائج سيئة، ولكن المعلومات المتوفرة تُظهر أن نسبة حدوث مشكلات مثل الإجهاض والولادة المبكرة وتمزق الأغشية المبكر نفس نسبة النساء اللواتي لم يتلقين هذا العلاج.

في النهاية، يجب عليك دائمًا التحدث إلى الطبيب الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أسباب تمنعك من الخضوع لعلاج الوخز بالإبر الصينية، وأيضًا يجب الحرص على أن يتم تلقي علاج الوخز بالإبر لدى أخصائي مرخص من الدولة.



للمزيد عن صحتك وجمالك:

خبيرة تغذوية من كليفلاند كلينك تلقي الضوء على أفضل أنواع الشاي للصحة‎‎

فوائد زيت الزيتون